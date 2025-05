Majchrzak wraca do Legii z Arki Gdynia

Piątek, 30 maja 2025 r. 15:09 Fumen, źródło: Arka Gdynia

Jordan Majchrzak wraca do Legii. Zawodnik był wypożyczony do końca sezonu do Arki Gdynia. 20-letni trafił do I-ligowca w lutym i od tego czasu rozegrał 15 spotkań, zdobył jedną bramkę. W podstawowym składzie wybiegał czterokrotnie, ale tylko raz rozegrał pełne zawody.









Łącznie spędził na murawie 481 minut w barwach gdyńskiego klubu, z którym wywalczył awans do ekstraklasy.