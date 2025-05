Mecz o Superpuchar Polski 13 lipca

odpadnie z LE i nie awansuje do fazy ligowej Ligi Konferencji

Legioniści przystąpią do tego meczu jako zdobywcy Pucharu Polski, a "Kolejorz" jako mistrz Polski. Kilka dni wcześniej Legia rozegra pierwszy mecz w fazie eliminacji europejskich pucharów. Legia 5 razy w historii zdobywała to trofeum: 1989, 1994, 1997, 2008, 2023. Terminarze w działach: Terminarz Legii Terminarz Ekstraklasy Terminarz Pucharu Polski Terminarz Ligi Konferencji Relacje z meczów W Kalendarzu Legionisty

Balcer - 1 godzinę temu, *.orange.pl Zaczyna się, mecze w niedziele, i pewnie o 14:45 odpowiedz

(L) - 1 godzinę temu, *.play.pl My tak, Lech zaczyna eliminacje dopiero po 1 kolejce ESA odpowiedz

Szymon - 2 godziny temu, *.centertel.pl Drobny błąd - Lech nie rozpoczyna pucharów od tej samej fazy, co Legia. Rundę później, 22/23.07. odpowiedz

