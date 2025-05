Piotr Zasada nowym dyrektorem skautingu

Piotr Zasada posiada licencję UEFA A oraz jest tegorocznym absolwentem „Programu UEFA dla Dyrektorów Sportowych”. W nowej roli będzie odpowiedzialny za proces poszukiwania piłkarzy oraz budowę siatki skautingowej obejmującej Polskę i wybrane regiony świata. Zasada będzie ściśle współpracował z head of football operations Fredim Bobiciem oraz dyrektorem sportowym Michałem Żewłakowem . Piotr Zasada od lat związany jest z Legią. Tu zdobywał doświadczenie – od pracy szkoleniowej w Akademii Legii, przez funkcję szefa skautingu młodzieżowego i działalność na rynku transferowym oraz rolę trenera Legii II Warszawa. W trakcie jego pracy do Akademii dołączyli m.in. młodzieżowi reprezentanci Polski, występujący w pierwszym zespole Jan Ziółkowski i Wojciech Urbański, najmłodszy ligowy debiutant w historii klubu Aleksander Wyganowski, a także – w ramach projektu skautingu międzynarodowego – reprezentanci Słowacji Samuel Sarudi i Samuel Kovacik oraz Grecji Athanasios Christopoulos. Poza Legią Zasada zdobywał doświadczenie również w piłce seniorskiej, pracując jako trener Morotu Lublin oraz asystent trenera cypryjskiego ENP FC.

Nowym dyrektorem skautingu klubu został Piotr Zasada , dotychczasowy wicedyrektor Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa ds. skautingu, rekrutacji i rozwoju indywidualnego. Zastąpił on na stanowisku zwolnionego w kwietniu Radosława Mozyrkę . Władze Legii starały się ściągnąć na Łazienkowską Jarosława Gambala z Cracovii, ale ten ostatecznie pozostał w Krakowie.

Darek - 32 minuty temu, *.tpnet.pl Witamy nowego dyrektora skautingu.

Za rok góra półtora roku powitamy kolejnego.

I tak to się kręci w miodowym świecie.

Trybuny za dużo krzyczą to trzeba ludzi ze sztabu po przesuwać ze stołka na stołek.

Po za tymi zmianami w gabinetach nic więcej się nie zmieni. odpowiedz

Emeryt - 37 minut temu, *.play.pl Minimalizmu Ciąg dalszy!!! odpowiedz

Szpic - 1 godzinę temu, *.play.pl Nie można nikogo skreślać już na początku, ale jego dotychczasowe doświadczenie jako skauta jest mówiąc delikatnie mizerne. Zapowiada się kolejny "sezon przejściowy". odpowiedz

Ja - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl To ten roztropek od ściągania do akademii tabunu pięknych dwudziestoletnich Portugalczyków i Greków, którzy potem odchodzą po roku? 🤣 Cudowne. Miodowe lata trwają w najlepsze i skończyć się nie chcą... odpowiedz

paroova - 56 minut temu, *.play.pl @Ja: nie, to nie ten. Pomyliłeś rezerwy z akademią. odpowiedz

L - 19 minut temu, *.play.pl @Ja: to ten co sciagnal do Legii Ziolkowskiego i Urbanskiego. odpowiedz

