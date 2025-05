Legia II zagra w barażach o awans do II ligi

W I rundzie baraży Legia II zmierzy się 11 czerwca na wyjeździe z wicemistrzem grupy IV. Będzie to jeden z następujących zespołów: Podhale Nowy Targ, KSZO Ostrowiec Św. lub Siarka Tarnobrzeg. Dziś o godz. 19:45 legioniści zagrają w Skierniewicach z Unią, która już zapewniła sobie awans.

Po porażce ŁKS-u Łomża z Polonią Lidzbark Warmiński 2-3 (1-2) w meczu przedostatniej, 33. kolejki III ligi Legia II Warszawa jest już pewna gry w barażach o awans do II ligi.

Andre as - 35 minut temu, *.play.pl Z Podhalem będziemy grali spójrzcie na tabelę. odpowiedz

Zygmunt - 1 godzinę temu, *.play.pl a w niedzielę rezerwy przegrały u siebie 0-1 z Łomżą

piłka jest przewrotna; odpowiedz

