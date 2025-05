VfL Wolfsburg negocjuje transfer bramkarza Legii

Wg dziennikarzy, trwają już negocjacje, w których stołeczny klub walczy o jak najwyższy procent od przyszłej sprzedaży zawodnika. - W trzecim podejściu oferują 700 tys. euro plus dodatkowy milion w bonusach. Duże rozbieżności są w trakcie rozmów o procentach za przyszły transfer. Legia chce tam zapisać znaczącą część (20-30 proc.), a VfL upiera się przy pięciu procentach - pisze Łukasz Olkowicz z PS. Zieliński znajduje się w szerokiej kadrze pierwszego zespołu Legii, ale jeszcze w nim nie zadebiutował. Występuje głównie w trzecioligowych rezerwach, ale także w drużynie CLJ U-19. Dwukrotnie zdobył mistrzostwo juniorów starszych. Grał też w młodzieżowej Lidze Mistrzów.

Koneser polskiej piłki klubowej - 1 godzinę temu, *.plus.pl Dorzucić Tobiasza w pakiecie zanim się rozmyśla odpowiedz

Twitter - 1 godzinę temu, *.com.pl Przed chwilą obronił karnego w meczu z Unią odpowiedz

a dlaczego nie chcą Kacperka lub Kobylejaka? - 2 godziny temu, *.vodafone-ip.de czyżby byli przekonani że nic z nich nie będzie odpowiedz

tobiasz out - 2 godziny temu, *.play-internet.pl zabierają nam najlepszych bramkarzy a zostają takie pajacerki jak nasz Kacperek...ech, gdzie te czasy gdzie Legia bramkarzami stała 😟 odpowiedz

