Wisła Płock wraca do Ekstraklasy

Zespół z Płocka w półfinale baraży wygrał z Polonią 2-1. W finale okazał się lepszy od Miedzi Legnica, którą pokonał na własnym stadionie 2-0. Wcześniej awans do Ekstraklasy awansowały Arka Gdynia i Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Terminarz ma być ogłoszony wkrótce.

W niedzielę rozegrano finałowy mecz barażowy o awans do Ekstraklasy. Po dwóch sezonach przerwy do najwyższej klasy rozrywkowej wraca Wisła Płock.

Komentarze (9)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

PrzemoSochaczew - 1 godzinę temu, *.orange.pl Ogladajac dzisiejszy mecz Wisły Płock...tragedia..co oni wnisa do nasze E-Klapy???? żenada...tak samo jak teramlica i Arka... odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Gratulacje. odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.play.pl Bedzie szansa wrócić do najazdu na Płock, ale pewnie znajac realia, cała trybuna za bramka bedzie pusta a i tak nie dadza nam wiecej wejsciowek. odpowiedz

Siarczan - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl To będą derby mazowsza odpowiedz

Piotr - 2 godziny temu, *.orange.pl @Siarczan: A w I lidze aż 4 drużyny z Mazowsza odpowiedz

singspiel - 1 godzinę temu, *.4.38 @Piotr: chyba 3: Znicz, czarni i Pogoń🙂 odpowiedz

Meardin - 52 minuty temu, *.orange.pl @singspiel: Pogoń x2 (Siedlce i Grodzisk) odpowiedz

Bellial - 3 godziny temu, *.co.uk Zajęli 3 miejsce, awans zasłużony odpowiedz

ops2 - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Bellial: dokładnie tak. Walka przez cały sezon żeby później taka Polonia miała fuxem wejść ? odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.