Sonda: Nota Feio na 3.15

W sumie Portugalczyk poprowadził stołeczny zespół w 62 spotkaniach, z czego 57% było zwycięskich, a średnia punktów to 1,87 na mecz. Przez cały okres trwania sondy 34% wybieraliście opcję "dobrze", a 26% "dostatecznie". Okres najniższych ocen (średnia 2,1) przypadł na wrzesień 2024. Z kolei najwyższe oceny (średnia 4,0) przypadły na późną jesień oraz przełom kwietnia i maja, gdy Legia zdobyła Puchar Polski.

Od dnia zatrudnienia Goncalo Feio na stanowisku trenera Legii do dnia zakończenia zwolnienia codziennie ocenialiście jego pracę. W ponad 13 miesięcy oddaliście 76 tysięcy głosów w naszej sondzie. Całkowita średnia ocena wynosi 3,15 w skali 1-5, gdzie 1 - oznacza bardzo słabo, a 5 - bardzo dobrze. Średnia zakończonego sezonu to 3,18 . Poniżej prezentujemy szczegółową analizę

Franek - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Wszyscy piszą o nowym trenerze, a tutaj cisza. odpowiedz

Lupus - 3 godziny temu, *.centertel.pl Moim zdaniem za duża ta ocena,

Ja przez cały czas oceniałem "bardzo słabo". odpowiedz

Egon - 2 godziny temu, *.waw.pl @Lupus:



Nie powinno się oceniać Feio bardzo słabo po tym, jak zdobył PP i dotarł do ćwierćfinału LKE.

Bardzo słabo byłoby wtedy, gdyby zupełnie nic nie osiągnał z Legią. odpowiedz

