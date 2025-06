Dzień Dziecka z Legią w LTC

Nie brakowało różnego rodzaju atrakcji - były gry sportowe na sztucznych boiskach, dmuchańce, warsztaty, animacje, malowanie buziek czy food trucki. Wystawiono również stoiska edukacyjne, gdzie można było np. przejechać się wozem strażackim, sprawdzić się w "gaszeniu pożaru" czy zobaczyć z bliska karabin. Odwiedzający mogli także zwiedzić budynek LTC czy obejrzeć spotkanie CLJ U-17 pomiędzy Legią Warszawa i Olimpią Elbląg. Dużym minusem był problem z zaparkowaniem - ze względu na ogromne zainteresowanie wydarzeniem, miejsca do zostawienia auta trzeba było szukać w znacznej odległości od LTC. Jedną z atrakcji dla najmłodszych było zbieranie pieczątek z odwiedzonych stanowisk na specjalnych kartach, a potem możliwość odebrania drobnej nagrody w postaci gadżetu Legii. Niestety, karty skończyły się błyskawicznie, a dzieci, które pojawiły się w LTC w połowie imprezy, odchodziły bardzo rozczarowane z kwitkiem. To pokazuje, że zainteresowanie imprezą zdecydowanie przerosło przewidywania organizatorów. Wydarzenie odbyło się pod Honorowym Patronatem Burmistrza Grodziska Mazowieckiego.

Ucz sie prezesie od Szczecinka ✨⚽️✨ - 1 godzinę temu, *.145.183 Niewiem nie byłem ale po zdjéciach impreza jak stypa po pogrzebue Legii miejsce 5 w tabeli…sorry za krytyke

Szczecinek bije na głowe te imprezy ludzi prezesa odpowiedz

floyd - 2 godziny temu, *.129.35 Byłem z dzieciakami, było

Naprawdę wspaniale. Od tej strony, tj. medialnej i promocyjnej Legia to TOP europejski. Zwiedziliśmy LTC, pozdrawiamy pana przewodnika, świetny gość! odpowiedz

