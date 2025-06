Potencjalni rywale Legii w 2. rundzie el. Ligi Europy

odpadnie z LE i nie awansuje do fazy ligowej Ligi Konferencji

We wszystkich 4 rundach eliminacyjnych Legia Warszawa będzie rozstawiona, co oznacza, że może trafić rywala z niższym współczynnikiem, ale niekoniecznie słabszego. Poza pierwszym, losowania odbywają się przed rozegraniem meczów wcześniejszej rundy. W przypadku awansów z poprzednich rund, uwzględnia się wyższy współczynnik z pary. Potencjalni rywale Legii w 1. rundzie (drużyny nierozstawione): AEK Larnaka (Cypr) - 7.500 BK Häcken (Szwecja) - 7.000 Paksi FC (Węgry) - 4.800 Lewski Sofia (Bułgaria) - 4.500 Sabah Baku (Azerbejdżan) - 4.000 Tampereen Ilves (Finlandia) - 3.000 FK Aktobe (Kazachstan) - 3.000 KF Prishtina (Kosowo) - 2.500 Drużyny rozstawione w 1. rundzie: Szachtar Donieck (Ukraina) - 52.000 Legia Warszawa - 31.000 Partizan Belgrad (Serbia) - 22.000 Sheriff Tiraspol (Mołdawia) - 20.000 CFR Cluj (Rumunia) - 19.000 Hapoel Beer Szewa (Izrael) - 16.500 NK Celje (Słowenia) - 14.000 Spartak Trnava (Słowacja) - 8.500

Jak już informowaliśmy, 17 czerwca Legia Warszawa pozna swojego rywala w 1. rundzie eliminacyjnej Ligi Europy. Pary 2. rundy zostaną rozlosowane już dzień później, 18 czerwca. Poznaliśmy listę wszystkich zespołów, na które Legia może trafić zarówno w 1., jak i 2. rundzie, jeśli oczywiście do niej awansuje.

PrzemoSochaczew - 1 godzinę temu, *.orange.pl 2 runda..i zaczynają się schody...przy tym skaładzie naszym szanownym na 2 rundzie się zakończy nasza przygoda z LE.... odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.play.pl Powinni cos z tymi rozstawieniami zrobic, a nie ze Besiktas i Utrecht nierozstawieni bo maja silną ligę i nie graja w pucharach regularnie. Co nam po tym rozstawieniu jak mozemy ich trafic, odpasc i w LKE jestesmy nierozstawieni w 4 rundzie i mozemy trafic kogos z lig top 5. Absurd. odpowiedz

Rio - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Gdzie jest trener ? odpowiedz

Kamil - 2 godziny temu, *.mrsn.at Czyli zatrzymamy się na drugiej rundzie odpowiedz

Ginpasterz - 2 godziny temu, *.201.246 Za dwa tygodnie ruszają przygotowania, a trenera nie znamy. W tym roku pucharów na jesień nie będzie. Amatorszczyzna. odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.play.pl @Ginpasterz: jesli nei bedzie to tylko rpzez losowanie bo jest mozliwosc trafic na Holendrow i Anglikow w LKE i odpasc 2 razy z ptoentatami bedac rozstawionym. Co ci da trener dzisiaj jak wszyscy są na urlopach? Za 2 tygodnie trener juz bedzie. odpowiedz

Piotrek - 1 godzinę temu, *.gigainternet.pl @Ginpasterz: właśnie tego nie rozumiem, zwalniamy trenera, sprzedajemy zawodników od ręki, od strzała. Z kolei poszukiwania trenera i piłkarzy trwają wieczność. Przykład Szkurina. Jak mamy być przygotowani do pucharów? Trener odpowiada za skład, transfery, przygotowanie fizyczne. Jak przyjdzie tuż przed rozpoczęciem sezonu to kogo będziemy winić? Kurde, czemu przed zwolnieniem trenera nie ma dogadanego kogoś innego? To jak wywalić pilota samolotu i niech leci sam, może wyląduje. odpowiedz

Pablo - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Ginpasterz: juz wiesz? Super! odpowiedz

