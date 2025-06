Legia rozmawia ze Szpileuskim

Nie jest tajemnicą, że klub prowadzi rozmowy z 37-letnim Białorusinem. - Doszło do jego spotkania m.in. z Fredim Bobiciem, z którym gdyż kilkanaście lat temu przeciął się w Stuttgarcie, gdy Bobić był dyrektorem sportowym. W ogóle nie było rozmów z Bartoszem Grzelakiem - mówił dziś Tomasz Włodarczyk w programie meczyki.pl. Decyzja ma zapaść w najbliższych kilku dniach.

Od tygodnia Legia Warszawa nie ma pierwszego trenera. Do końca zwolennikiem pozostania Goncalo Feio był Michał Żewłakow , ale ostatecznie - po meczu ze Stalą Mielec - zarząd klubu podjął decyzję o zakończeniu współpracy z Portugalczykiem. W tej chwili najpoważniejszym kandydatem do przejęcia jego funkcji jest Alaksiej Szpileuski .

Ola - 17 minut temu, *.vectranet.pl Kolejny wynalazek. U nas nigdy nikt nie wyciąga wniosków ☹️ odpowiedz

