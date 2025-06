Zaawansowane rozmowy ze Szpileuskim

Od tygodnia Legia Warszawa nie ma pierwszego trenera. Do końca zwolennikiem pozostania Goncalo Feio był Michał Żewłakow , ale ostatecznie - po meczu ze Stalą Mielec - zarząd klubu podjął decyzję o zakończeniu współpracy z Portugalczykiem. W tej chwili najpoważniejszym kandydatem do przejęcia jego funkcji jest Alaksiej Szpileuski .

Iks - 29 minut temu, *.play.pl Podobno chodzi jeszcze o nowego trenera bramkarzy. Jeśli to jest jedyna przeszkoda to pora "podziękować" Malarzowi. odpowiedz

Szantosz - 39 minut temu, *.play.pl Do tych co naparzają coś w stylu"ruska k..." pragnę przypomnieć, że każdy zatęskiłby za Czerczesowem. Ten Białorusin dużą część życia spędził za granicą i mało ma wspólnego z reżimem. Dać mu szansę odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.119.0 dobrze, że młody, dobrze, że nie portugalczyk, hiszpan itd bo by się przyjechał wylegiwać. odpowiedz

Piotrek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Dawać Go, nie ma czasu. odpowiedz

Trampek - 10 godzin temu, *.125.86 Cytat: "

Decyzja ma zapaść w najbliższych kilku dniach " .......miesiąca Sierpnia 2025r. odpowiedz

Syn trenera - 11 godzin temu, *.netfala.pl Brać bez zastanowienia . To kocur, dawał rade mimo młodego wieku w innych klubach. Taktycznie gorzej niż za Fajki nie będzie u niego nawet wolnych ani rogów nie umieli grac. A kondycyjnie na pewno przygotuje drużnę super to chciaż biegac bedą a nie spacerowac jak za amatora z Portugalii. Problem jest taki jak ktoś napisał wcześniej Szpilewski chciałby konkretnych transferów... a nie szrotu z 3 ligi.....a tu może byc problem... odpowiedz

Znawca - 2 godziny temu, *.interkam.pl @Syn trenera: jeżeli pójda w tego Szpilewskiego to znaczy, że będą chcieli jednak zbudować zespół zdolny do walki o mistrzostwo,a jeżeli temat upadnie to wiadomym będzie brak ambicji i niskobudżetowy projekt.Zobaczymy co wyjdzie z obietnic Bobicia o 10-15 transferach. odpowiedz

Syn Trenera - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Znawca: W punkt dokładnie...oby to nie było 10 transferów wychodzących. 🤔 odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.interkam.pl @Syn Trenera: liczę na 7 transferów do klubu i nie pokroju tego Opoku,tylko poważnych zawodników! odpowiedz

Syn Trenera - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Znawca: Myślę że Szpilewski go nie weźmie... ma już pewnie koncepce grania i pod nią będzie chciał klasowych (mam nadzieje) zawodników...plus swój sztab szkoleniowy mam.nadzieje na zmianę za Malarza który moim zdaniem jest słabym trenerem plus profesjonalna ekipę od przygotowania kondycyjnego i analizy gry przeciwnika...Bp do tej pory to była amatorka... odpowiedz

Znawca - 29 minut temu, *.interkam.pl @Syn Trenera: pewnie całe te nogocjacje rozbijają się o sztab,który chciałby wziąć Szpilevski.Moim zdaniem,nasi bramkarze mają większy potencjał niż to co pokazali w zeszłym sezonie.Tobiasz mocno się uwstecznił przy Malarzu.Rownież nie mam przekonania do Astiza jako asystenta,tutaj potrzebni są mocniejsi ludzie! Co do sztabu od przygotowania motorycznego to uważam,że obecny jest bardzo dobry,natomiast Szpilevski chce jakichś magików z Niemiec więc tu też zmiana byłaby tylko na plus.Ciekawe czy nasz sztab umiałby zaadoptować zespół do takiej intensywności na jakiej chce grać Szpila.Druga sprawa to trzeba mieć konkretną kadrę do takiej gry,mam na myśli szerokość i odpowiednią jakość.Dużo zmian,ale jak chcemy zrobić krok do przodu to jest to nieuniknione.Szkoda byloby mi tylko tych ludzi od motoryki bo dobrą robotę jednak wykonują.Na ale cóż..Postęp wymaga ofiar. odpowiedz

NAS - 11 godzin temu, *.net.pl Może to być dobra opcja. Może się uda odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 12 godzin temu, *.plus.pl Dawać Ricardo Sa Pinto, w tym burdelu musi być dalej zabawnie😃 odpowiedz

Micha(L) - 12 godzin temu, *.orange.pl ............................................. odpowiedz

Won - 12 godzin temu, *.t-mobile.pl ruska ... aeaeao! odpowiedz

Siarczan - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Won: Tworki niedaleko, więc radzę iść na terapie odpowiedz

Powiśle Kolko - 13 godzin temu, *.t-mobile.pl Kolejny furiat i opcja proputinowska? Od kilku lat degrengolada w tym klubie przekracza następne poziomy... odpowiedz

Chudy Grubas - 4 godziny temu, *.78.183 @Powiśle Kolko:

Nigdy nie śledziłem jego komentarzy politycznych, jest proputinowski? Serio pytam.

Od strony zawodowej wiem że całe swoje dorosłe życie spędził poza ojczyzną, zresztą młode czasy też, był wychowankiem VFB Stuttgart. odpowiedz

wojtek - 1 godzinę temu, *.aldesa.pl @Chudy Grubas: nie jest, po prostu nie wykluczył pracy w Rosji i tyle. w 2020 roku rzucił komentarz antyłukaszenka i tak naprawde to jest jedyny jego komentarz o polityce. odpowiedz

Tomasz - 13 godzin temu, *.151.116 Kolejny sezon w plecy. Pucharu na pewno nie zdobędziemy, a o trójkę ciężko będzie. odpowiedz

Wycior - 12 godzin temu, *.vectranet.pl @Tomasz: W tym roku gra się też o 4 miejsce, ale i o to będzie ciężko… odpowiedz

Trener Bramkarzy - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Wycior: w tym.jeszcze normalnie w następnym dopiero vce mistrz w el.Lm odpowiedz

SEBO(L) - 13 godzin temu, *.play.pl Tylko czekać na tytuł "Szpilewski nie dla Legii"...



Każdy dzień może być nie do odrobienia. odpowiedz

Oby nie . - 13 godzin temu, *.play-internet.pl Trener z kraju Łukaszenki dajcie spokój odpowiedz

Ola - 13 godzin temu, *.vectranet.pl Kolejny wynalazek. U nas nigdy nikt nie wyciąga wniosków ☹️ odpowiedz

Mateusz z Gór - 13 godzin temu, *.orange.pl @Ola: Przeciwnie, bo to jest akurat konkretna szkoła trenerska. Ale Legii na niego nie stać i nie chodzi mi tylko o kontrakt, ale i inwestycje w drużynę. Trafi gdzie indziej. odpowiedz

Adam - 13 godzin temu, *.play.pl @Ola: ja wciągnąłem. Nie chodzę na mecze, nie kupuję pamiątek, nie finansuje dziadostwa. 🤣🤣🤣 odpowiedz

Zięciu - 11 godzin temu, *.play.pl @Adam: Nie wciągaj tyle. Nie chodzisz, nie dopingujesz, nie oglądaj i może jeszcze zmień klub na taki bardziej perspektywiczny, nie wiem... Barcelona? odpowiedz

Kamień - 7 godzin temu, *.play.pl @Adam:

i to tylko pokazuje kim jesteś, czyli nikim. Na stadionie nie potrzebny do niczego odpowiedz

