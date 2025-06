Rezerwy

III liga: Legia II Warszawa 3-2 Lechia Tomaszów Mazowiecki

Sobota, 7 czerwca 2025 r. 16:55 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu 34. kolejki III ligi Legia II Warszawa wygrała z Lechią Tomaszów Mazowiecki 3-2. Do przerwy legioniści prowadzili 2-0. 11 czerwca rozegrają pierwsze spotkanie barażowe o awans do II ligi.









W porównaniu do poprzednich meczów w zespole Legii II nastąpiło sporo zmian. W 13. minucie Maciej Saletra zagrał do Cypriana Pchełki, ten popędził lewą stroną boiska, podał do Szymona Grączewskiego, który świetnym uderzeniem z 15 m uderzył pod poprzeczkę. W 44. minucie legioniści wykonywali rzut rożny. Najwyżej do piłki wyskoczył Karol Kosiorek i podwyższył wynik na 2-0. W 90. minucie błąd w rozegraniu popełnili goście. Bramkarz wyszedł bardzo daleko poza pole karne, piłkę przejęli legioniści, a Stanisław Gieroba wbił ją do pustej bramki.



III liga: Legia II Warszawa 3-2 (2-0) Lechia Tomaszów Mazowiecki

1-0 - 13' Szymon Grączewski

2-0 - 44' Karol Kosiorek

2-1 - 51' Piotr Żak

2-2 - 75' Bartosz Zieliński

3-2 - 90' Stanisław Gieroba



Legia II: 1. Michał Bobier, 25. Hubert Dorczyk, 28. Bartosz Dembek, 2. Karol Kosiorek, 27. Igor Skrobała, 23. Szymon Grączewski, 8. Maciej Saletra, 19. Maciej Bochniak, 77. Tudor Butucel, 9. Stanisław Gieroba, 29. Cyprian Pchełka



Lechia: 12. Jakub Szpulowski, 5. Jan Krupa, 7. Kacper Przedbora, 8. Eryk Kaproń, 16. Daniel Chwałowski, 17. Filip Becht, 21. Adrian Ziarek, 32. Artur Dunajski, 34. Bartosz Zieliński, 70. Igor Czapla, 97. Bartosz Bogus



Tabela, wyniki i terminarz III ligi