Podhale pierwszym rywalem Legii II w barażu o 2. ligę. Potem Olimpia

Mark D. - 3 godziny temu, *.virginm.net Na Legie II w 3 Lidze przyvhodzi 15 dzieciakow z bebenkiem to po co ta 2 Liga?To boisko tez nie dostanie licencji na 2 Lige! odpowiedz

(L) - 1 godzinę temu, *.play.pl @Mark D.: no właśnie się zastanawialem nad tym czy będą mieli gdzie grać ale pewnie skleca coś na szybko w razie w... I przede wszystkim najpierw ten awans trzeba wywalczyć a łatwo nie będzie odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.play.pl @Mark D.: przeciez juz dostalo licencje :d



A kogo to bchodzi ile przychodzi ludzi? To ma byc druzyna do ogrywania juniorow na przyzwoitym poziomie, idz byc smutny gdzie indziej.



Psst, jakbys nie zauwazyl, Legia dysponuje calkiem niezlym stadionem, ktory mozna zglosic, moze tez zagrac w Zabkach, moze zagrac w Grodzisku, moze zagrac na 100 innych stadionach w Warszawie i w okolicach. odpowiedz

Legionista - 4 godziny temu, *.orange.pl @Opaska: do Ostrowca Świetokrzyskiego jak coś odpowiedz

Bobber - 5 godzin temu, *.play.pl nie wiem dlaczego ludzie w mocnych grupach nie jeżdżą na mecze dwójki na wyjazdy

zawsze to jakieś wsparcie odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.play.pl @Bobber: a widziales zeby ktos jezdzil na mecze rezerw ogolnie w Polsce? Kogo to obchodzi? To sa rezerwy, dla mlodziezy zeby sie ogrywala. Poza tym na tych postwiskach w 3 lidze rzadko gdzie sa sektory gosci.



Nawet w Poznaniu, to znaczy we Wronkach, kibole nie przychodzili na mecze z Legią w CLJ. odpowiedz

Paczkomat - 5 godzin temu, *.orange.pl A dlaczego tylko jeden mecz i to na wyjeździe???!!!! odpowiedz

alfonso - 4 godziny temu, *.tpnet.pl @Paczkomat: losowanie było dużo wcześniej pech😢 odpowiedz

Ziggy - 3 godziny temu, *.play.pl @Paczkomat:

bo takie było losowanie 11.02.2025 odpowiedz

Paczkomat - 2 godziny temu, *.102.133 @Ziggy: czyli losowanie pozbawiło nas 20-25% szans na awans. Brawo PZPN!!!! Cudowne zasady!! odpowiedz

Opaska - 6 godzin temu, *.inetia.pl Szkoda że nie wyjazd do ostrowa na mecz z kszo. Będzie szykowany jakiś wyjazd? odpowiedz

