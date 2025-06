6-8.06: Weekendowy rozkład jazdy

Rezerwy Legii w ostatniej kolejce III ligi (przed barażami) zagrają w sobotę w LTC z Lechią Tomaszów Mazowiecki. Nasi przyjaciele z Elbląga zawitają do Grodziska Mazowieckiego na pożegnanie z drugą ligą. W piątek o 19:30 pięściarze Legii rozegrają mecz 5. kolejki Polskiej Ligi Boksu - w Rzeszowie zmierzą się z RKB Wisłokiem 1995. Transmisja na Youtube. Pięcioboiści Legii startować będą w konkurencjach indywidualnych na Młodzieżowych Mistrzostwach Europy w Zielonej Górze. Liczna reprezentacja zawodników Legii wystartuje w Indywidualnych Mistrzostwach Polski w squasha. Rozkład jazdy: 7.06 g. 15:00 Legia II Warszawa - Lechia Tomaszów Maz. [LTC] 7.06 g. 17:30 Pogoń Grodzisk Maz. - Olimpia Elbląg 7.06 g. 17:30 Polonia Bytom - Zagłębie Sosnowiec

kotkameleon - 6 minut temu, *.play.pl 16 sierpnia Legia gra mecz w Płocku. Tak się składa, że aktualnie mieszkam w okolicy. Jaka jest opcja abym dostał bilet i wszedł na sektor gości? Z kim muszę się dogadać w tej materii? odpowiedz

