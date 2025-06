KSW: Porażka Arka Wrzoska w walce o pas

Dziś w trójmiejskiej Ergo Arenie odbyła się gala XTB KSW 107, podczas której w walce wieczoru - o pas kategorii ciężkiej walczył legionista - Arkadiusz Wrzosek . Legionista mierzył się z Philem De Friesem, wieloletnim dominatorem kategorii ciężkiej KSW, dla którego była to 13 walka w obronie pasa. Anglik wygrał wcześniej 14 kolejnych walk i niestety wygrał także dzisiejszy pojedynek. Dla Arka to pierwsza porażka w KSW. Walka została zakończona przez sędziów przed czasem - w pierwszej rundzie, po 3 min. 23 sekundach. Legionista mógł liczyć na głośne wsparcie fanatyków Legii, którzy przybyli do Trójmiasta w ponad 1000 osób.

Ja - 1 godzinę temu, *.t-ipconnect.de Jesteśmy z Tobą,hej Arek jesteśmy z Tobą!!!!! odpowiedz

ding - 1 godzinę temu, *.play.pl Ciekawostka: w pierwszym akapicie Bodziach użył 83 słowa, z czego 7 z nich to "walka". odpowiedz

Dino - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Przed walka bylo wiadomo ze Wrzosek nie bedzie miał nic dopowiedzenia nie ta liga za cienki w uszach jest. odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.play.pl @Dino: ooo, ekspert. Bukmacherzy mieli troche inne zdanie, bo gdyby bylo wiadomo to by kursy na poziomie 1,15 byly. Troche szacunku. To jest mistrz, slowa, ze jest za cienki w uszach na takiego goscia sa krzywdzace. Za cienki w uszach to jest Najman. odpowiedz

MonsteR (L) - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Jak Polska u 21 z portugalia 1 połowa odpowiedz

