Reprezentacja

Polska 2-0 Mołdawia. Oyedele nie zagrał

Piątek, 6 czerwca 2025 r. 22:36 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W towarzyskim meczu, rozegranym na Stadionie Śląskim w Chorzowie, reprezentacja Polski wygrała z Mołdawią 2-0. Do przerwy Polacy prowadzili jedną bramką. Mecz był pożegnalnym z kadrą dla Kamila Grosickiego. W spotkaniu nie wystąpił jedyny powołany zawodnik Legii Warszawa, Maximiliian Oyedele.









Polacy próbowali od początku narzucić wysokie tempo. Już w 1. minucie z dystansu spróbował uderzyć kończący reprezentacyjną karierę Kamil Grosicki, ale na rzut rożny sparował piłkę mołdawski bramkarz. Po stałym fragmencie gry "Biało-czerwonym" również udało się zagrozić - na dalszym słupku do dośrodkowania wyskoczył Jakub Moder, który główkował tylko w poprzeczkę. Mocny start nie oznaczał jednak przedsmaku ciekawego meczu, bo przez następne 20 minut nie działo się kompletnie nic. Podopieczni trenera Michała Probierza wręcz oddali posiadanie gościom, a sami bezskutecznie próbowali wychodzić z kontrami na obu skrzydłach.



Na następną skuteczną akcję przyszło czekać do 21. minuty. Lewą flanką na pełnej szybkości poszedł Kamil Grosicki, odegrał przed pole karne do Sebastiana Szymańskiego, który uderzył technicznie lewą nogą tuż przy słupku, jednak bramkarz Mołdawii skutecznie interweniował. Siedem minut później po dośrodkowaniu i zgraniu głową z bliskiej odległości piłkę do siatki mógł wbić Mateusz Skrzypczak, pozycja obrońcy była jednak trudna i trafił jedynie w zewnętrzną część słupka. Po pół godzinie gry Polakom udało się wyjść na prowadzenie. Po nieudanym wybiciu piłki przez mołdawskiego bramkarza "Biało-czerwoni" rozegrali szybki atak, futbolówkę do Matty'ego Casha zgrał Adam Buksa, a prawy wahadłowy z ostrego kąta świetnym strzałem z pierwszej piłki na dalszy słupek umieścił ją w siatce. Chwilę po radości z bramki szpalerem pożegnany został 95-krotny reprezentant Polski - Kamil Grosicki.



Na drugą połowę Polacy wyszli z dwiema roszadami w składzie. W 51. minucie świetnym dryblingiem na lewej stronie popisał się Nicola Zalewski, lewy wahadłowy wrzucił piłkę na dalszy słupek, gdzie jeden ze zmienników, Sebastian Walukiewicz, uderzył z woleja wysoko nad bramką. W 65. minucie zaskakująco to Mołdawianie byli bliżej zdobycia gola. Po rajdzie prawą stroną i zagraniu po ziemi na pole karne przed szansą stanął Virgiliu Postolachi, jednak napastnik strzałem wślizgiem trafił wprost w Marcina Bułkę. Po kwadransie znów zaatakowali goście. Z bocznej strefy na pole karne dośrodkował Sergiu Plătică, najwyżej wyskoczył Virgiliu Postolachi, ale głową uderzył tylko obok bramki.



W 85. minucie Polakom w końcu udało się skonstruować dobrą akcję i oddać celny strzał. Na indywidualny rajd lewą stroną zdecydował się Jakub Kamiński, pograł na jeden kontakt z Krzysztofem Piątkiem, który wypuścił lewego wahadłowego na czystą pozycję w polu karnym, ale przy uderzeniu świetną interwencją popisał się Cristain Avram. Trzy minuty później Polacy cieszyli się z podwyższenia prowadzenia. Z dośrodkowania z rzutu rożnego nic nie wyszło, ale piłkę zebrał Jakub Kamiński, zgrał ją przed pole karne do Bartosza Slisza, a były legionista strzałem tuż przy słupku zdobył swojego pierwszego gola w narodowych barwach.



Następne spotkanie reprezentacja Polski rozegra z Finlandią w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata we wtorek 10 czerwca o godz. 20:45 w Helsinkach.



Polska 2-0 (1-0) Mołdawia

1-0 30' Matty Cash

2-0 88' Bartosz Slisz



Polska: 12. Marcin Bułka - 24. Mateusz Skrzypczak, 5. Jan Bednarek (46' 15. Sebastian Walukiewicz), 14. Jakub Kiwior - 2. Matty Cash (59' 19. Przemysław Frankowski), 17. Bartosz Slisz, 20. Sebastian Szymański (46' 7. Mateusz Bogusz), 8. Jakub Moder, 21. Nicola Zalewski (59' 13. Jakub Kamiński) - 9. Adam Buksa (74' 23. Krzysztof Piątek), 11. Kamil Grosicki (31' 16. Karol Świderski)



Mołdawia: 12. Cristian Avram - 13. Maxim Cojocaru (78' 21. Sergiu Perciun), 5. Veaceslav Posmac, 4. Władysław Babohło, 15. Victor Mudrac - 11. Mihail Caimacov (86' 10. Vitalie Damașcan), 22. Vadim Rață (78' 16. Victor Stînă), 8. Nichita Moțpan (58' 20. Sergiu Plătică), 7. Artur Ioniță (65' 18. Ștefan Bodișteanu), 2. Oleg Reabciuk - 9. Ion Nicolaescu (65' 17. Virgiliu Postolachi)



żółte kartki: Motpan, Ioniță