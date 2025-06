Boks

PLB: Wisłok Rzeszów 8-10 KB Legia

Piątek, 6 czerwca 2025 r. 22:06 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Dzisiaj w Rzeszowie odbyło się spotkanie 5. kolejki Polskiej Ligi Boksu, w którym pięściarze Klubu Bokserskiego Legia Warszawa wygrali z RKB Wisłokiem 1995 Rzeszów 10-8. Wisłok przed tym meczem miał bilans 1-3. Legioniści wciąż są niepokonani (bilans 5-0). Mecz był bardzo wyrównany od samego początku. Po czterech walkach mieliśmy bowiem remis 4:4. Swoje walki wygrali Nikolas Pawlik i Bartłomiej Rośkowicz, a porażek doznali Elvir Karimov i Mateusz Grejber.



Kolejna walka, w kat. -75kg zakończyła się przed czasem, a triumfował w niej Rami Kiwan - Bułgar w barwach Legii szybko sprawił, że Maksymilian Gibadło był liczony, a kiedy przewaga legionisty była bardzo wyraźna, trener zawodnika gospodarzy rzucił ręcznik, by nie narażać swojego zawodnika na problemy zdrowotne. W kolejnej walce Nikodem Kozak przegrał z Karolem Pawliną całkiem wyrównaną walkę, w której legioniście odebrany został punkt, co mogło mieć wpływ na końcowe decyzje sędziów. Niespodzianką była porażka Jakuba Straszewskiego w kat. -85kg z Krystianem Kopciem. Sędziowie nie byli zgodni i wydaje się, że tym razem wygraną zawodnika z Rzeszowa przyznano po gospodarsku. Po tej walce Wisłok wyszedł na prowadzenie w meczu 8:6. Do remisu doprowadził Alexey Sevostyanov, który bardzo pewnie pokonał Wiktora Bartnika - choć znów sędziowie wymyślili niejednogłośną wygraną.



O wygranej całego spotkania decydowała walka kat. ciężkiej pomiędzy Adamem Ziomkiem i Adamem Tutakiem. Legionista był na pewno lepszy, choć i tym razem sędziowie nie byli zgodni, dwóch z nich punktowało na korzyść legionisty. Tym samym Legia wygrała całe spotkanie, ale zwycięstwo nie przyszło łatwo.



Kolejny mecz legioniści rozegrają w sobotę, 14 czerwca o 18:00 z Pomorzaninem Toruń w hali CRS Bielany przy ulicy Lindego 20.



RKB Wisłok 1995 Rzeszów 8-10 KB Legia Warszawa

kat.-55kg: Tymoteusz Jakubowski - Nikolas Pawlik 0:2

kat.-60kg: Michał Akoto-Ampaw - Elvir Karimov 2:0

kat.-65kg: Jakub Pałka - Bartłomiej Rośkowicz 0:2

kat.-70kg: Oliwier Szot - Mateusz Grejber 2:0

kat.-75kg: Maksymilian Gibadło - Rami Kiwan 0:2

kat.-80kg: Karol Pawlina - Nikodem Kozak 2:0

kat.-85kg: Krystian Kopeć - Jakub Straszewski 2:0

kat.-90kg: Wiktor Bartnik - Alexey Sevostyanov 0:2

kat.-95kg: Adam Ziomek - Adam Tutak 0:2