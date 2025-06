U-21: Polska 1-2 Gruzja. Występ Tobiasza

W pierwszym meczu grupy C podczas mistrzostw Europy reprezentacja Polski U-21 przegrała z Gruzją 1-2. Do przerwy było 0-0, a zwycięska bramka padła w doliczonym czasie gry, po dużym błędzie Michała Rakoczego. Pełne spotkanie rozegrał jedyny powołany legionista, Kacper Tobiasz.

Ronaldo - 49 minut temu, *.myvzw.com Następny wirtuoz. Zdjął Fornalczyka żeby Gruzini nie musieli już się martwić że im coś odwali. W jego miejsce Rakoczy który raz dwa pozbawia zespół szansy na wyjście z grupy. Tylko my to potrafimy mistrzostwo świata !!! Szkoda innych chłopaków że przez jedną ofermę na ławce i druga co potyka się o własne nogi już nie mają o co grać. Brawo!!! odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Dobry mecz Tobiasza. odpowiedz

Lupus - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Młodzi jeszcze gorzej niż starzy, ech żal d...ę ściska👎👎👎 odpowiedz

AAA - 2 godziny temu, *.play.pl Pośmiewisko,ten napinacz Rakoczy i drugi as Bogacz. odpowiedz

