U-21: Portugalia 5-0 Polska. Polacy odpadają z turnieju, występ Tobiasza

W drugim meczu grupy C podczas mistrzostw Europy reprezentacja U-21 przegrała z Portugalią 0-5. Do przerwy Polacy stracili już cztery bramki. Pełne spotkanie rozegrał jedyny powołany legionista, Kacper Tobiasz . Ten wynik oznacza, że "Biało-czerwoni" stracili szansę na wyjście z grupy. Ostatni mecz na młodzieżowym EURO nasza reprezentacja rozegra 17 czerwca o godzinie 18, a jej rywalem będzie Francja.

Komentarze (7)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Rany Julek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Firanka we formie z meczów ligowych😐 odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Już po I połowie nie było co zbierać. W zasadzie to nawet po 30 minutach. I nie wiem, czy Świerczewski nie ma racji twierdząc, że mamy oczekiwania z kosmosu, bo nie mamy piłkarzy. Ale za to, kuleszówka ma się dobrze. I tak jeszcze pewnie przez 4 lata będzie lazabawa. odpowiedz

DanieLo - 1 godzinę temu, *.myvzw.com I to odzwierciedla poziom polskiej piłki i potencjału bramkarskiego Legii.



Niby to nasza Akademia Legii cacy cacy, ale wyników brak, piłkarzy brak, potencjału też brak. odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Jest siła jest mocz. Bo o mocy to nie ma co w ogóle pisać.

Kacper trzy gole może śmiało zapisać na swoje konto.

Świetlana przyszłości przed nami z takim zapleczem. odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.interkam.pl @Darek: jedynie Kałuzinski coś rokuje na pierwszą repkę i może jeszcze Fornalczyk,o reszcie nie wspomnę.Na tle Portugalii przepaść kilku klas:techniczna,szybkościowa,myślenia z piłką, a nawet fizyczna. Przykro na to patrzeć. odpowiedz

GD - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Kacper, nie pomogłeś… odpowiedz

pio - 2 godziny temu, *.plus.pl wypie...ać odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.