U-21: Francja 4-1 Polska. Tobiasz nie grał

W ostatnim grupowym meczu podczas mistrzostw Europy reprezentacja Polski U-21 przegrała z Francją 1-4. W spotkaniu nie wystąpił jedyny powołany zawodnik Legii Warszawa, Kacper Tobiasz. Zastąpił go bramkarz Rakowa Częstochowa, Kacper Trelowski. Polacy z dorobkiem 0 punktów zajęli ostatnie miejsce w grupie i pożegnali się z turniejem.

Komentarze (3)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

RobL - 2 godziny temu, *.play.pl Nie wiem czy jakby zamienić nazwiska i to Polska wygrała to byłbym szczęśliwy? Nie..........!!! odpowiedz

Emeryt - 2 godziny temu, *.play.pl Francja trojkolorowi a grali w wyjściowym składzie bez białego. A nasi 3 świat niby grają za granicą ale podstawy otrzymali na naszych boiskach i od naszych trenerów. odpowiedz

Znawca - 2 godziny temu, *.orange.pl Nasz bramkarz nie grał, ale drugi Kacperek nie lepszy i puścił Tobiasza z meczu z Rakowem. 🙏 Pewnie wtedy podpatrzył to wyplucie prostej do złapania piłki pod nogi rywala, które dziś postanowił zademonstrować. 😢 odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.