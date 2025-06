Przed losowaniem par 1. rundy el. Ligi Europy

odpadnie z LE i nie awansuje do fazy ligowej Ligi Konferencji

odpadnie z LE, ale awansuje do fazy ligowej Ligi Konferencji

awansuje do fazy ligowej Ligi Europy

W przypadku 1. rundy eliminacyjnej nie będzie podziału na grupy przed losowaniem. Przed losowaniem par 2. rundy UEFA dokona jeszcze podziału na grupy, które zostaną opublikowane w środę rano. We wszystkich 4 rundach eliminacyjnych Legia Warszawa będzie rozstawiona, co oznacza, że może trafić rywala z niższym współczynnikiem, ale niekoniecznie słabszego. Poza pierwszym, losowania odbywają się przed rozegraniem meczów wcześniejszej rundy. W przypadku awansów z poprzednich rund, uwzględnia się wyższy współczynnik z pary. Potencjalni rywale Legii w 1. rundzie (drużyny nierozstawione): AEK Larnaka (Cypr) - 7.500 BK Häcken (Szwecja) - 7.000 Paksi FC (Węgry) - 4.800 Lewski Sofia (Bułgaria) - 4.500 Sabah Baku (Azerbejdżan) - 4.000 Tampereen Ilves (Finlandia) - 3.000 FK Aktobe (Kazachstan) - 3.000 KF Prishtina (Kosowo) - 2.500 Drużyny rozstawione w 1. rundzie: Szachtar Donieck (Ukraina) - 52.000 Legia Warszawa - 31.000 Partizan Belgrad (Serbia) - 22.000 Sheriff Tiraspol (Mołdawia) - 20.000 CFR Cluj (Rumunia) - 19.000 Hapoel Beer Szewa (Izrael) - 16.500 NK Celje (Słowenia) - 14.000 Spartak Trnava (Słowacja) - 8.500

We wtorek, 17 czerwca o godzinie 15:00 Legia Warszawa pozna swojego rywala w 1. rundzie eliminacyjnej Ligi Europy. Pary 2. rundy zostaną rozlosowane już dzień później, 18 czerwca. Poniżej lista wszystkich zespołów, na które Legia może trafić zarówno w 1., jak i 2. rundzie, jeśli oczywiście do niej awansuje.

ws - 2 godziny temu, *.play.pl Obstawiam Baku albo Aktobe bo ostatnio jakoś nie mieliśmy szczęścia w losowaniu. A w drugiej rundzie pewnie Cluj. odpowiedz

Mdread - 2 godziny temu, *.02.net Kibicowsko Levski a potem Utrecht tak w drodze rewanzu. odpowiedz

K - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Czy stadion Legii będzie otwarty na mecze eliminacji LE? Nie mamy jakiejś zaległej kary od UEFA? odpowiedz

Redakcja Legionisci.com - 3 godziny temu, *.Legionisci.com @K: Tak, będzie otwarty. Podczas pierwszych dwóch meczów eliminacyjnych zamknięta będzie jedynie Żyleta. odpowiedz

M - 1 godzinę temu, *.toneticgroup.pl @Redakcja Legionisci.com: Szanowna Redakcjo, a jak z meczami wyjazdowymi? Czy kara zakazu sprzedaży biletów na jeden mecz wyjazdowy w zawieszeniu po meczu z Sztokholmie została odwieszona? Czy jednak na 1 rundę eliminacji możemy jechać normalnie? odpowiedz

Redakcja Legionisci.com - 40 minut temu, *.Legionisci.com @M: Nie. Nadal jest zawieszona, do 15 stycznia 2027. Nie ma obecnie żadnego zakazu wyjazdowego. odpowiedz

Znawca - 4 godziny temu, *.interkam.pl Czuję,że Hacken w pierwszej rundzie,w drugiej Besiktas,lub Utrecht,już w zeszłym roku mało nam sie farciło,bo było Broendby i ledwo przeszliśmy. odpowiedz

Www - 5 godzin temu, *.play.pl Węgry w pierwszej a jak damy radę to Szkocja w drugiej odpowiedz

Znawca - 5 godzin temu, *.98.229 Trafiamy na Larnakę i nas rozjeżdżają. odpowiedz

