Potencjalni rywale Legii w 2. rundzie el. Ligi Europy

bruh - 1 godzinę temu, *.com.pl 🤡🤡🤡🤡🤡goofy aaah odpowiedz

doctor - 1 godzinę temu, *.ukpaperrolls.com Dla mnie najwazniejsza rozgrywka w tym momencie to ta kibice vs. mioduski.

Mam nadzieje ze wygramy... Tu juz niema co marzyc ze on cos zrobi. Wali nas kibicow w rogi od ilu lat!!!

Terazniejsza sytuacja w klubie to juz jest apogeum. Oni sie juz nie kryjá ze swoimi zamiarami....

Wiadomo ze nie bedzie zadnych wzmocnien! Zaraz ktos kupi Morishite, Zielinskiego, Elitima i Kapuadiego i zobaczycie zastepstwo za nich jak swinia gwiazdy hahaha. W tym roku mam nadizeje Legia nie dostanie sie do pucharow europejskich oraz kibice zrobiá mu burdel na jaki zasluzyl.... To musi przegonic lokowanego odpowiedz

voley - 55 minut temu, *.net.pl @doctor: I to napisał kibic Legii. No wzruszyła mnie Twoja historia. Żenada. odpowiedz

L - 52 minuty temu, *.play.pl @doctor: XDDDDDDDDDDDDDDDDDDD odpowiedz

Mdread - 2 godziny temu, *.02.net Moze byc CFR Edek z fabryki kredek ich zna na wylot. odpowiedz

Do redakcji - 2 godziny temu, *.mrsn.at Gdzie mecze rozgrywa Hapoel Beer Szewa? Nie mogę znaleść nigdzie informacji odpowiedz

Redakcja Legionisci.com - 2 godziny temu, *.Legionisci.com @Do redakcji: Jeszcze nie wiadomo. W poprzednim sezonie był to Łowecz w Bułgarii, ale może to być też Serbia, Cypr lub Węgry, gdzie grały inne kluby z Izraela. odpowiedz

Kamil - 2 godziny temu, *.mrsn.at @Redakcja Legionisci.com: dzięki odpowiedz

Będzin - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Zanim będziemy marzyć o drugiej rundzie trzeba wygrać dwumecz z azjatami z "ejropy" odpowiedz

L - 51 minut temu, *.play.pl @Będzin: nie trzeba. Niezaleznie od wyniku zagramy w 2 rundzie :p odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl jak trafimy na cluj lub hapoel ber shewa to przygoda sie konczy najprawdopodobniej odpowiedz

L - 48 minut temu, *.play.pl @grzesiek: z kim my musimy wygrac w tej Europie zeby takie komentarze nie powstawaly? Ostatni raz odpadlismy w eliminacjach za Michniewicza i to w Lidze Mistrzow. Wygrywamy z druzynami z lig top 5 CO ROKU, wygrywamy ze zwyciezca calych rozgrywek i dalej ktos na widok Hapoelu Ber Szewa czy innego Banika pisze - O, NIE, TO KONIEC! LOL



A potem trafiamy Molde w 1/8 i ci sami ludzie: JEEEEE, 1/4 BLISKO! :D odpowiedz

z dywanami - 3 godziny temu, *.orange.pl dej Banik! odpowiedz

Krzeszczu - 4 godziny temu, *.98.246 No to pozamiatane. odpowiedz

EL - 4 godziny temu, *.orange.pl LEGIA kontra. Lewski odpowiedz

LTM - 4 godziny temu, *.centertel.pl Poprosimy o potencjalnych w LK bo tu będzie przegrany dwu mecz z Actobe. odpowiedz

Redakcja Legionisci.com - 4 godziny temu, *.Legionisci.com @LTM: https://legionisci.com/news/100940_Potencjalni-rywale-Legii-w-2-rundzie-el-Ligi-Konferencji.html odpowiedz

Mocno Legia! - 4 godziny temu, *.centertel.pl Dawać Banik i jedziemy z nimi odpowiedz

Johny - 4 godziny temu, *.orange.pl Niestety ale będziemy dość szybko walczyć w LKE myślę :/ odpowiedz

as - 4 godziny temu, *.com.pl 💩💩💩💩 odpowiedz

Balcer - 4 godziny temu, *.orange.pl Najpierw przejdzmy Aktobe, a potem się zajmujmy potencjalnymi przeciwnikami w kolejnych rundach odpowiedz

Kamil - 4 godziny temu, *.mrsn.at @Balcer: nie odpowiedz

dziad bez grosza i honoru - 3 godziny temu, *.plus.pl @Balcer: dokładnie ... Piłka nożna jest skorumpowana ! Rządzą firmy bukmacherskie ... Stop hazardowi i reklamom hazardu ! odpowiedz

odp - 3 godziny temu, *.101.124 @Balcer: powiedz to panom z UEFY odpowiedz

Balcer - 3 godziny temu, *.orange.pl @odp: UEFA to wiadomo co 😜 odpowiedz

