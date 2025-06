Alfarela: Nie zaakceptuję roli rezerwowego w Legii

Poniedziałek, 2 czerwca 2025 r. 10:24 źródło: Przegląd Sportowy

16 czerwca Legia Warszawa rozpocznie przygotowania do nowego sezonu. Do zespołu dołączy wypożyczony wiosną do Grecji Migouel Alfarela. - Porozmawiam z nowym trenerem i zobaczymy, jaka jest wizja. Czuję się silny, zmotywowany i gotowy do gry - mówi piłkarz w rozmowie z Przeglądem Sportowym. Zawodnik podkreśla jednak, że chce grać. Jeśli tak się nie stanie, będzie rozważał odejście z Legii.









- Na dziś mam kontrakt z Legią, który obowiązuje mnie jeszcze przez dwa lata. Bardzo szanuję ten klub. To miejsce, w którym chcę odnieść sukces, ale futbol się zmienia – jeśli pojawi się oferta korzystna dla wszystkich stron, rozważymy ją - mówi Alfarela.



- Przyszedłem do Legii z doświadczeniem i ambicją, ale nie czułem, że w pełni mnie wykorzystano. To było frustrujące, ale nie chowam urazy – skupiam się na przyszłości. Bez wątpienia mogę być kluczową postacią Legii. Wierzę w swoje umiejętności. Wchodzę w najlepszy okres kariery i wiem, że mogę dać drużynie bramki i zaangażowanie. Nie zaakceptuję roli rezerwowego. Muszę grać. Jeśli to nie będzie możliwe, usiądziemy z Legią – jak zawsze razem z moim agentem Sofianem – i znajdziemy najlepsze rozwiązanie. Mamy z klubem dobre relacje i wierzę, że wszystko będzie przejrzyste - wyjaśnia zawodnik.



Cały wywiad w Przeglądzie Sportowym.