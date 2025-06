Komentarze (13)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl Nie wierzę w to. Miały być liczne przetasowania w składzie, a nie ROZWALENIE drużyny. Polacy i liderzy jak Wszołek, Kapustka, Jędrzejczyk, a nawet i Augustyniak powinni bezwzględnie zostać. Takich ludzi nie zastąpisz w jednym okienku transferowym. odpowiedz

Witamina1916 - 1 godzinę temu, *.plus.pl Jako nieliczny za Legie jeździł d...a po murawie i widać było wieloktronie że motywował resztę , szkoda jego zdrowia ale przed ostatnią kontuzją naprawdę był wartością dodaną odpowiedz

LEWAN - 26 minut temu, *.atman.pl @Witamina1916: kiedy on jezdził d...ą po murawie ?

moze ze 2-3 wslizgi zaliczyl w ciagu calego sezonu odpowiedz

Franek - 2 godziny temu, *.play.pl Nie będę żałował. odpowiedz

Pawełek - 2 godziny temu, *.netfala.pl Niech idzie w siną dal. On i tak więcej czasu leczy kontuzje niż gra. odpowiedz

leVieux - 2 godziny temu, *.79.43 Kaputka z szóstym wynikiem pod względem ocen za zeszły sezon 3,34. Ja tam będę tęsknił odpowiedz

Znawca - 3 godziny temu, *.interkam.pl Cracovia,Widzew czy nawet Jaga go weźmie z otwartymi ramionami.Jeżeli Legia ściągnie kogoś lepszego, to można się zastanawiać.Uczciwie jednak trzeba powiedzieć, że gdyby nie ta pechowa kontuzja z Ruchem to byłby mocnym punktem do końca rundy.Pilkasko się broni,kontuzja pechowa,mechaniczna.Moim zdaniem,powinien zostać przynajmniej na najbliższy sezon. odpowiedz

Kunta Kinte - 2 godziny temu, *.plus.pl @Znawca: Może Widzew zagwarantuje Kapiemu zarobki na poziomie Legii, Jaga czy Craxa na pewno nie! odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.interkam.pl @Kunta Kinte: oczywiście masz rację,wiadomo,że w Legii zarabia bardzo dużo i nikt mu tyle nie da w polskiej lidze,znając jego historie zdrowotną.Sam zawodnik też ma tego swiadomość. Raczej zejdzie z zarobków,żeby mógł gdzieś grać.Inna opcja to wyjazd za granicę. odpowiedz

Z takimi dziadami to my nic nie osiągniemy - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Niech idzie ten kasztan wppppp. Gość tyle lat i zero sukcesów chucherko, i on się porównuje do Josue😂😂😂😂 odpowiedz

Nędza - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Z takimi dziadami to my nic nie osiągniemy:





Ty tak na serio?

Co osiągnął Josue w porównaniu z Kapustką?

Josue dołączył do mistrzoswskiego zespołu, którego liderem był Kapustka I od tej pory skończyły się tytuły, ba, nawet blisko spadku byliśmy (bo akurat Kapustka z kontuzją w tym okresie).

.

Także rzeczywiście lepiej, żeby się do Josue nie porównywał, bo Josue jako lider to drogą do przeciętniści odpowiedz

singspiel - 2 godziny temu, *.4.38 @Z takimi dziadami to my nic nie osiągniemy: Josue jeszcze 😁mniejsze sukcesy odpowiedz

sipe - 3 godziny temu, *.79.35 no nic dziwnego odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.