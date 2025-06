Dobrzy Ludzie odnowili całe 7. piętro CZD!

Wtorek, 3 czerwca 2025 r. 14:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Kibice Legii Warszawa, dowodzeni przez Dobrych Ludzi, przy wsparciu innych legijnych grup, wykonali kawał niesamowitej roboty, odnawiając całe siódme piętro w Centrum Zdrowia Dziecka, gdzie dotychczas znajdował się oddział onkologiczny, przeniesiony w ostatnim czasie do nowego budynku. Legioniści odmalowali 20 sal (ściany i sufity), a w 16 z nich wykonali bajkowe graffiti z legijnymi akcentami. Ponadto odmalowane zostały dwa 60-metrowe korytarze, w których położono efektowne foto tapety, stołówka...









"Nie policzyliśmy dni, litrów farby i ilości narzędzi, które zostały zużyte. Nie zastanawialiśmy się czy coś robić, ale jak zrobić to jak najlepiej. Wszędzie gdzie się pojawiamy jako kibice Legii Warszawa, reprezentujemy najwyższy poziom i w tym przypadku nie mogło być inaczej. Nie było miękkiej gry. Odmalowaliśmy ściany i sufity 20 sal. W 16 salach zrobiliśmy bajkowe graffiti. Odmalowaliśmy dwa prawie 60 metrowe korytarze, a potem na każdym z nich po jednej ze stron położyliśmy zaprojektowane przez nas tapety. Odnowiliśmy i ozdobiliśmy grafiką stołówkę. Przywróciliśmy biel sufitom kasetonowym w częściach wspólnych. Dziękujemy wszystkim, którzy kupili nasze gadżety i wsparli w ten sposób nasze przedsięwzięcie. Dziękujemy za pomoc Zielonkowscy Legioniści, Włochowscy Legioniści, Fanaticoss'03, Tradycji Pokoleń, Wyszkowscy Fanatycy, Białołęccy Legioniści - mamy nadzieję, że co się pośmialiśmy na robocie zostanie... do przyszłej wspólnej roboty. Dziękujemy Narzędzia Motive Inter-s , VIPdach oraz Maxcopy Maxcopy za wszystkie materiały i narzędzia. Dziękujemy Tomkowi Sejbukowi za poświęcony czas i uchwycenie ogromu tego, co zrobiliśmy wspólnymi siłami. Dziękujemy wszystkim tym, którzy wsparli nas dobrym słowem. Dziękujemy dyrekcji i pracownikom Centrum Zdrowia Dziecka za zaufanie i umożliwienie nam naszego działania" - relacjonują Dobrzy Ludzie.