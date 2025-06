Przedsezonowe sparingi Legii

+ dodaj komentarz

Patrząc na opublikowany plan meczów kontrolnych Legii Warszawa – 21 czerwca z Wisłą Płock, następnie spotkania z Łudogorcem Razgrad (25 czerwca) i FK Jablonec (30 czerwca), a także zapowiedź kolejnego sparingu 4 lipca – trudno nie zadać sobie fundamentalnego pytania: jak można planować tak istotny etap przygotowań bez trenera na miejscu? Wydaje się to nie tylko ryzykowne, ale wręcz niezrozumiałe w kontekście aspiracji klubu, który regularnie deklaruje chęć walki o mistrzostwo Polski i udział w europejskich pucharach.



Dobór sparingpartnerów, intensywność meczów, ich styl gry, a także terminy i cele poszczególnych spotkań powinny być ściśle skorelowane z wizją trenera, jego wymaganiami taktycznymi i oceną aktualnej kondycji zespołu. Trener musi wiedzieć, jakie aspekty gry chce przetestować – czy chodzi o ustawienie z trzema obrońcami, pressing wysoki, niską obronę, budowanie akcji przez środek pola czy może szybkie kontry. Tymczasem w przypadku Legii wciąż brakuje nowego szkoleniowca, a plan przygotowań wydaje się być układany „z automatu” lub przez osoby, które nie będą odpowiedzialne za końcowy efekt sportowy.



To ogromne ryzyko. Każdy dzień przygotowań powinien być podporządkowany temu, co drużyna ma grać w sezonie. A skoro nie wiadomo, kto tę drużynę poprowadzi – to znaczy, że planowanie sparingów jest w dużej mierze przypadkowe. Co gorsza, nowy trener – kimkolwiek będzie – dostanie drużynę już „rozruszaną” według nie swojej filozofii, z zawodnikami zmęczonymi w sposób, którego on sam nie kontrolował, i bez wpływu na dobór rywali w sparingach, którzy powinni być idealnie dopasowani pod kątem testowania założeń taktycznych.



Nie można także ignorować aspektu motywacji i psychologii. Zawodnicy są w stanie znieść naprawdę wiele pod względem fizycznym, ale niepewność, brak jasnego przywództwa i komunikatów co do przyszłości mogą wpływać destrukcyjnie na ich zaangażowanie. Bez trenera brakuje spójnego głosu, autorytetu, który potrafi ocenić każdego gracza indywidualnie i zbudować odpowiednią hierarchię w zespole już od pierwszego dnia zgrupowania.



W kontekście rozwoju – szczególnie młodych zawodników – taka sytuacja jest wręcz tragiczna. To właśnie w okresie przygotowawczym najwięcej można nauczyć się od trenera, który ma czas na pracę indywidualną i korektę błędów taktycznych. Gdy go nie ma, młodzież funkcjonuje w próżni – nie wie, na czym skupić uwagę, jakiej gry oczekuje nowy szkoleniowiec, ani jakie role mogą na nich czekać w nadchodzącym sezonie.



Podsumowując: planowanie sparingów bez trenera to działanie pozbawione strategicznego sensu. Zespół nie rozwija się w sposób zaplanowany, nie trenuje rozwiązań zgodnych z przyszłą filozofią gry, a nowy szkoleniowiec dostaje produkt już częściowo uformowany – ale nie przez siebie. Jeśli Legia Warszawa naprawdę chce budować zespół na miarę sukcesów krajowych i międzynarodowych, to absolutnym priorytetem powinno być jak najszybsze zatrudnienie trenera, który będzie miał realny wpływ na każdy aspekt przygotowań – od pierwszego gwizdka w meczu sparingowym po ostatni dzień zgrupowania.

