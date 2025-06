Łudogorec Razgrad - pierwszy sparingpartner w Austrii

Wtorek, 24 czerwca 2025 r. 10:00 Filip Lewandowski, źródło: Legionisci.com

W środę Legia Warszawa rozegra pierwsze sparingowe spotkanie podczas zgrupowania w Austrii. Jej rywalem będzie mistrz Bułgarii, Łudogorec Razgrad. Mecz odbędzie się na Waldstadion Waidring, oddalonym o 25 km od miejsca, gdzie bazują legioniści.









Klub z Razgradu powstał 18 czerwca 2001 roku. Nie może się więc pochwalić zbyt długą historią. Inicjatywa jego założenia wyszła między innymi od Aleksandyra Aleksandrowa, który po dziś dzień pełni funkcję Prezesa Zarządu.



Aż do 2010 roku „Łudogorije” nie przekroczyli 3 poziomu rozgrywkowego, a punktem zwrotnym w historii okazało się przejęcie klubu przez biznesmenów z branży przemysłowej - Kiriła i Georgiego Domusczijewów. Od tego momentu Łudogorec zanotował dwa awanse z rzędu, a pierwszy sezon na najwyższym poziomie rozgrywkowym zwieńczył mistrzostwem kraju i zdobyciem Pucharu Bułgarii. W swojej krótkiej historii drużyna z Razgradu spędziła w najwyższej klasie rozgrywkowej 14 sezonów i triumfowała w każdym z nich.



Warto wspomnieć, że dwukrotnie ligowe sukcesy przyczyniły się do awansu do fazy grupowej Ligi Mistrzów, a w sezonie 2013/2014 bułgarski zespół doszedł aż do 1/8 finału Ligi Europy. W klubowym rankingu UEFA za ostatni sezon Łudogorec zajął 76. miejsce, podczas gdy notowania warszawskiej Legii to miejsce 70.



Ubiegły sezon Łudogorec Razgrad zakończył na 1. miejscu z przewagą aż 12 punktów w rundzie mistrzowskiej nad Lewskim Sofia. Na przestrzeni całego sezonu zespół zdominował ligę, zdobywając najwięcej bramek i jednocześnie tracąc ich najmniej. Drużyna była prowadzona przez Igora Jovicevicia, który niedawno oficjalnie potwierdził rozstanie z bułgarskim klubem. Chorwacki szkoleniowiec kontynuował styl gry polegający na całkowitej kontroli nad meczem - średnia posiadania piłki przez Łudogorec w meczach ligowych wyniosła 58%. Z kolei rozgrywki europejskie bułgarski zespół zakończył na 33. miejscu fazy ligowej Ligi Europy, nie notując ani jednego zwycięstwa.



Jednym z architektów sukcesów Łudogorca w ostatnich latach był reprezentant Polski, Jakub Piotrowski, który zapewnia zarówno wiele goli, jak i asyst, a do niedawna tworzył duet środkowych pomocników wraz z obecnym zawodnikiem Legii, Claudem Goncalvesem.

Najlepszym strzelcem zespołu w ubiegłym sezonie był brazylijski napastnik Rwan Cruz, który w barwach zespołu z Razgradu zdobył 10 bramek w ligowych rozgrywkach. Udane występy przyczyniły się do zainteresowania ze strony brazylijskiego Botafogo, które było gotowe zapłacić za Cruza 10 milionów euro.



Warto wspomnieć, że media informowały niedawno o zainteresowaniu zatrudnieniem Igora Jovicevicia przez Legię Warszawa. Nie wiadomo, ile w tym było prawdy, a ile medialnych spekulacji. Ostatecznie jednak do tego nie doszło. Z kolei 13 czerwca bułgarski klub ogłosił, że nowym szkoleniowcem zostaje Rui Mota, a więc asystent trenera Ricardo Sa Pinto za jego kadencji w Legii. Mota jako pierwszy trener w swojej karierze prowadził między innymi armeński FC Noah, z którym zdobył mistrzostwo i puchar Armenii.



Łudogorec rozegrał już latem jedno spotkanie sparingowe, ze Slavią Praga. Mecz odbył się w austriackim Schörfling am Attersee i zakończył zwycięstwem Slavii 2-1.