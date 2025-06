FK Jablonec - czeski średniak na koniec zgrupowania

Poniedziałek, 30 czerwca 2025 r. 08:16 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Drugim i zarazem ostatnim rywalem Legii Warszawa podczas zgrupowania w Austrii będzie FK Jablonec. Spotkanie odbędzie się o godzinie 18 na boisku w Leogangu, gdzie na co dzień trenują legioniści.









Klub powstał 5 czerwca 1945 roku jako Český sportovní klub Jablonec nad Nisou. Jego nazwa kilkakrotnie ulegała zmianie, a obecna funkcjonuje od 1994 roku. Klub bardzo długo rywalizował w niższych ligach, jeszcze w dawnej Czechosłowacji. W 1963 roku awansował do II ligi, by po 11 latach zanotować historyczny debiut w I lidze. Ta historia nie trwała jednak długo, bo tylko 2 lata. Kolejny awans przyszedł dopiero w sezonie 1993/94.



Klub nie może pochwalić się zbyt wieloma sukcesami. Nigdy nie wywalczył mistrzostwa Czech - raz był wicemistrzem i trzykrotnie zajął 3. miejsce. Dwukrotnie FK Jablonec wywalczył Puchar Czech (1998, 2013) i raz Superpuchar (2013). Jeżeli chodzi o arenę międzynarodową, tu też zespół z Jablonca nie ma powodów do wielkiej dumy. 4 razy udało się awansować do grupy europejskich pucharów, z czego po raz ostatni w sezonie 2021/22 w Lidze Konferencji.



Poprzedni sezon, jubileuszowy, w którym świętował 80-lecie istnienia, FC Jablonec zakończył na 6. miejscu w tabeli. Na wynik ten zapracował trener Luboš Kozel, który prowadzi zespół od 17 czerwca 2024 roku. Wcześniej pracował m.in. ze Slovanem Liberec. W drużynie ciężko doszukać się znanych nazwisk. Kadrę stanowią przede wszystkim doświadczeni czescy ligowcy. Tomáš Hübschman to kapitan i legenda klubu), z kolei Jan Chramosta zdobył dla zespołu ponad 100 bramek.



Podobnie jak Legia, FK Jablonec przygotowuje się do nowego sezonu w Austrii. W trakcie tego zgrupowania Czesi wygrali sparingowe spotkanie z FC Botosani 5-1. Oprócz Legii, zmierzą się jeszcze z FC Wacker. Co ciekawe, mecz z czeskim średniakiem może okazać się dla Legii bardzo wartościowy pod kątem zapoznania się ze stylem gry. Przed legionistami bowiem w lipcu spotkania 2. rundy el. Ligi Europy z Banikiem Ostrava, a w przypadku porażki z FK Aktobe - ze Spartą Praga, a więc zespołem znacznie silniejszym.



To ostatni sparing Legii przed powrotem do Polski, gdzie 4 lipca czeka ją jeszcze mecz kontrolny z pierwszoligowym Górnikiem Łęczna.



Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto z Austrii.