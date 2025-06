Złoto Karbownik w sztafecie mix na MME

Za nami dwa dni rywalizacji na Młodzieżowych Mistrzostwach Europy w pięcioboju nowoczesnym w Zielonej Górze. Dziś miała miejsce rywalizacja sztafet mieszanych, w których nie mieli sobie równych Małgorzata Karbownik z Legii oraz Adam Machaj (ZKS Drzonków), którzy uzyskali 1383 pkt. i z 49 pkt. przewagi wyprzedzili sztafetę z Niemiec. Kobieca sztafeta składająca się z dwóch legionistek - Hanny Jakubowskiej i Mai Biernackiej zajęła 6. miejsce (1193 pkt.). Na szóstym miejscu sklasyfikowana została także męska sztafeta z Maksymilianem Doboszem w składzie, który startował wraz z Piotrem Bisem (G-8 Bielany), uzyskując 1413 pkt. Od środy do niedzieli odbędą się starty indywidualne.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.