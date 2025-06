Media: Kovacević nie zostanie w Legii

Środa, 4 czerwca 2025 r. 07:35 Redakcja, źródło: O Jogo

Vladan Kovacević był wypożyczony na rundę wiosenną ze Sportingu Lizbona do Legii Warszawa. Stołeczny klub ma możliwość przedłużenia wypożyczenia do końca sierpnia, czyli do zakończenia eliminacji europejskich pucharów. Portugalski dziennik O Jogo donosi, że Legia nie skorzysta z tej opcji. Na razie jednak klub nie wydał oficjalnego komunikatu w tej sprawie.









Kovacevicia do Legii sprowadził Goncalo Feio, który zadecydował, że konieczna jest zmiana w bramce. Jednocześnie ten transfer wymusił wcześniejsze wykupienie ze Sportingu Rubena Vinagre za 2,5 mln euro. Kovacević nie spełnił pokładanych w nim przez byłego już trenera Legii nadziei i szybko stracił miejsce w bramce, by z niezrozumiałych powodów wrócić do niej na prestiżowe spotkania z Lechem i Chelsea FC.



Zawodnikiem zainteresowany jest angielski Norwich City FC. Zawodnik ma kontrakt ważny do 2029 roku i wpisaną kwotę odstępnego w wysokości 60 mln euro, ale Sporting zapłacił Rakowowi Częstochowa za bramkarza 4,8 mln euro i teraz chciałby odzyskać przynajmniej część tej kwoty na kolejnym transferze.