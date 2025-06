Legia zagra ze Startem w finale

W kolejnej fazie na lublinian czekał mistrz Polski, Trefl Sopot. To sopocianie byli stawiani w roli faworytów, ale już w pierwszym meczu tej rywalizacji doszło do niespodzianki. Trefl przegrał u siebie ze Startem aż 100-81, aby w kolejnym spotkaniu zrehabilitować się przed własną publicznością. Po przeniesieniu rywalizacji do Lublina, Start pokazał, że wygrana w Sopocie nie była przypadkiem. Jednak dwa dni później w hali Globus gospodarze musieli gonić wynik, żeby doprowadzić do dogrywki. W doliczonym czasie gry minimalnie lepsi okazali się sopocianie i zrobiło się 2-2. Jednak dziś ekipa z lubelskiego dopięła swego pozbawiając Trefl marzeń o złoty medal wygrywając w Sopocie 79-72. W obecnym sezonie legioniści dwukrotnie mierzyli się ze Startem w fazie zasadniczej. W 2. kolejce Legia wygrała 89-78 w Lublinie, żeby następnie przegrać na Bemowie 76-88. Terminarz spotkań finałowych 09.06 (PN) g. 20:40 Start Lublin - Legia Warszawa 11.06 (ŚR) g. 20:00 Start Lublin - Legia Warszawa 14.06 (SO) g. 20:00 Legia Warszawa - Start Lublin 16.06 (PN) g. 20:00 Legia Warszawa - Start Lublin -- 18.06 (ŚR) g. 20:30 Start Lublin - Legia Warszawa 20.06 (PT) g. 17:30 Legia Warszawa - Start Lublin 22.06 (ND) g. 17:30 Start Lublin - Legia Warszawa Wszystkie finałowe spotkania będą transmitowane w Polsacie Sport 1.

Koszykarze Legii poznali rywala w finale Orlen Basket Ligi. Warszawski zespół powalczy o złoty medal ze Startem Lublin. Ze względu na wyższą pozycję rywali w ligowej tabeli na koniec rundy zasadniczej, legioniści rozegrają pierwsze dwa mecze na wyjeździe. Początek rywalizacji już 9 czerwca. W drodze do finału Start Lublin pokonał w ćwierćfinale Czarnych Słupsk 3-2. Podopieczni Wojciecha Kamińskiego prowadzili w tej serii 2-0, ale ekipa z Pomorza zdołała doprowadzić do wyrównania serii i o awansie rozstrzygnął piąty mecz.

p10 - 1 godzinę temu, *.orange.pl Kamyk to Kamyk jak zbierze drużynę graczy niechcianych lub takich co potrzebują sezonu do odbudowy to potrafią zaskoczyć. I jak nie nie musi grać pucharach. Zwłaszcza jak trójki wpadają i łatwe punkty po kontrze. Gorzej, jak dostanie skład za większy $, to wychodzą braki w warsztacie trenerskim.



Rotacji krajowej to chyba Maks Wilczek jest lepszy od ich krajowych graczy . Put pewnie by się załapał u nas w rotacji, za Grudzińskiego, ale i tak to porównywalny poziom. Nie można jednak Lublina zlekceważyć, ale liczę że nasz trener na serię do 4 zwycięstw wymyśli taktykę, że Lublin będzie grał bez trójek i skończy się 4-2 dla nas. .



Paradoksalnie składy rozmiarowo podobne, ale u nas więcej talentu. Dalej nie trawię jak oni się do finału dostali - Wałbrzych silniejszy był na papierze od Lublina nawet. odpowiedz

grzesiek - 46 minut temu, *.centertel.pl @p10: ja nie ogladałem tego startu, ale może w zbiórkach są mocni, bo mają wysokich...hmmm 4:2??? 4:0 po co sie przemeczac :) i tak krotkie wakacje beda mieli nasi😜 odpowiedz

Egon - 2 godziny temu, *.waw.pl Warto byłoby teraz złapać koszykarzy Startu na zmęczeniu po maratonie z Treflem i wygrać dwa pierwsze mecze.

Jeżeli to się uda, to może być dobrze. odpowiedz

Egon - 2 godziny temu, *.waw.pl Kamyk idzie jak burza. odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl jednak start....ogladalem dzisiejszy 5 mecz. To co pokazaliśmy w półfinale z anwillem pokazuje, że to raczej my jesteśmy faworytem. Główne atuty startu to fizycznosc, dwoch bardzo rosłych czarnoskórych koszykarzy. Niemniej szałowej koszykówki nie grają. Powinniśmy zdobyć pierwszy tytuł MP po długieeeeeeej przerwie.



Legiaaaaa Legiaaaa Warszawaaaaa Legiaaaaa Legiaaaaa Warszawaaaaaa ❤️🤍💚🏀 odpowiedz

Derrick - 3 godziny temu, *.play.pl jest szansa wygrać to panowie odpowiedz

p10 - 3 godziny temu, *.orange.pl Teraz albo nigdy ... Do Lublina blisko -warto bilety wykupić na wyjeździe odpowiedz

