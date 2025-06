Czyte(L)nia

Biblioteka legionisty: Królowe polskiego tenisa. Droga do Igi Świątek (311)

Czwartek, 19 czerwca 2025 r. 12:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Wiosną tego roku wydana została książka "Królowe polskiego tenisa. Droga do Igi Świątek", napisana przez Dominika Senkowskiego. Publikacja przedstawia najlepsze polskie tenisistki ostatnich lat, które znajdowały się w czołówkach światowego rankingu. W książce zabrakło miejsca dla legionistki - Jadwigi Jędrzejowskiej, co autor tłumaczy tym, że największe sukcesy odnosiła ona w tenisie amatorskim.



Wiele miejsca - zdecydowanie najdłuższy z rozdziałów, liczący blisko 100 stron - poświęcono Idze Świątek, która w trakcie kariery zawodniczej reprezentowała m.in. barwy Legii Warszawa. Tenisowa Legia była zresztą ostatnim klubem Igi przed przejściem na zawodowstwo.









"Do kontuzji doszło w trakcie spotkania z Martiną Trevisan w Warszawie podczas turnieju Warsaw Sports Group Open 2017, organizowanego przez agencję, która w tamtym czasie reprezentowała Igę, a była powiązana z Legią Warszawa. Polka przegrała z Włoszką w I rundzie, a po meczu okazało się, że ma kłopot ze stawem skokowym. Pan Tomasz przyznaje, że kariera córki zawisła wtedy na włosku: - Przeszła operację, a następnie czekała ją żmudna rehabilitacja, która wymagała od nas ogromnego wysiłku.(...) 'Znakomitą pracę wykonali fizjoterapeuci Legii. Czasami pracowali wspólnie z nią po sześć godzin dziennie' - opowiadała Jolanta Rusin-Krzepota, ówczesna trenerka przygotowania fizycznego Świątek" - czytamy. Poznajemy także w skrócie sportową historię ojca Igi, a także jak wyglądały jej relacje z siostrą.



"Kolejny ważny krok w karierze igi Świątek to debiut w wielkoszlemowym turnieju juniorskim, do którego doszło podczas Roland Garros 2016. Do Paryża pojechała już z nowym szkoleniowcem, Piotrem Sierzputowskim, z którym zaczęła pracować od maja. Miało to związek z przenosinami Igi z klubu Mera Warszawa do Legii Warszawa. - Piotr pojawił się przy Idze w bardzo specyficznych okolicznościach. Gdy odchodziliśmy z Mery, Iga trenowała z Michałem Kaznowskim. Następnie trafiliśmy na Legię, pod skrzydła Warsaw Sports Group - wspomina Tomasz Świątek. To wtedy rozpoczęli współpracę z Piotrem Sierzputowskim. (...) Ojciec Igi potrzebował wsparcia, bo jak przyznaje: 'Stałem wtedy pod ścianą, jeśli chodzi o dalsze finansowanie kariery Igi'" - pisze autor. I choć o karierze Igi możemy przeczytać niemal do najbardziej aktualnych występów, to nie znajdziemy żadnej wzmianki nt. odejścia z Legii czy burzliwej historii rozstania z WSG, zakończonej na sali sądowej.



W książce przedstawiono także sylwetki i sportową drogę takich zawodniczek, jak: Agnieszka Radwańska, Magda Linette, Urszula Radwańska, Marta Domachowska, Alicja Rosolska, Klaudia Jans-Ignacik, Magdalena Grzybowska, Katarzyna Nowak, Iwona Kuczyńska i Magdalena Fręch. Książkę kończą biogramy wszystkich wymienionych zawodniczek, wraz z listą trenerów, a także wynikami najważniejszych turniejów z ich udziałem.



Tytuł: Królowe polskiego tenisa. Droga do Igi Świątek

Autor: Dominik Senkowski

Wydawnictwo: SQN

Rok wydania: 2025

Liczba stron: 368

Cena: 49,99 zł



