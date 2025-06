Cypryjczyk kandydatem na trenera

Urodzony w RPA Charalambous jako piłkarz występował w takich drużynach jak Omonia Nikozja, PAOK Saloniki czy AEK Larnaka. Karierę trenerską rozpoczął w mniejszych cypryjskich klubach, a prawdziwą szansę otrzymał w Rumunii, gdzie przejął stery FCSB, czyli dawnej FC Steauy Bukareszt. Łącznie poprowadził ją przez 2,5 sezonu, sięgając dwukrotnie po mistrzostwo kraju, a zakończonym niedawno sezonie również po Puchar Rumunii. Przebywał na ławce trenerskiej FCSB w 120 spotkaniach, w których drużyna punktowała na poziomie 1,93 punktu na mecz. Jego kontrakt z klubem wygasa 30 czerwca br. i już teraz wiadomo, że umowa nie zostanie przedłużona. W pierwszym sezonie eliminacji do europejskich pucharów odpadł ze swoim klubem w 3. rundzie eliminacji do Ligi Konferencji z duńskim FC Nordsjaelland. W poprzednich rozgrywkach prowadzone przez niego FCSB poradziła sobie znacznie lepiej. Po porażce w 3. rundzie eliminacji Ligi Mistrzów ze Spartą Praga, Rumunii zmierzyli się w fazie play-off eliminacji Ligi Europy z LASK Linz, pokonując Austriaków w dwumeczu 2-1. W fazie ligowej rumuńska drużyna poradziła sobie równie dobrze i zakończyła ją na wysokim, 11. miejscu z bilansem 4 zwycięstw, 2 remisów i 2 porażek. Ostatecznie FCSB po wodzą Charalambousa zakończyła rozgrywki na 1/8 finału przegrywając z Olympiquem Lyon, ale wygrywając wcześniej w rundzie barażowej z PAOK-iem Saloniki. Legia od wielu dni rozmawia z Alaksiejem Szpileuskim, ale w tej chwili słychać o rozbieżnościach w konstruowaniu sztabu szkoleniowego.

Komentarze (12)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Kaktus - 26 minut temu, *.orange.pl Zaczyna się prawdziwa karuzela trenerska na której będą się pojawiać coraz to lepsze nazwiska.

Oznacza to tylko jedno... Po długich tygodniach poszukiwań zatrudnimy Urbana... odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 45 minut temu, *.cdn77.com Jedzą mówił, że da radę, będzie grającym trenerem, jak ktoś się w meczu nie przyłoży to on w szatni mu dołoży😎. Burdel jakich mało, na razie nie kupuję karnetu a to pierwszy raz od 2008, już nie mogę patrzeć na ten burdel i brak profesjonalizmy. odpowiedz

Ewa - 50 minut temu, *.wawtel.pl Jacek Magiera - dobry wybór ?! odpowiedz

ZenekL3 - 51 minut temu, *.play.pl Skaczemy po cypryjskiej Biedronce jak małpa z brzytwą. odpowiedz

qwerty - 51 minut temu, *.vodafone-ip.de 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👏👏👏👏👏👏👏 odpowiedz

Eddie - 1 godzinę temu, *.play.pl też ma paszport południowoafrykański odpowiedz

tobiasz out - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl jeśli ja miałbym wybierać to wole tego, nie będzie ciśnięcia za narodowość a też CV lepsze...



móglby już ktokolwiek w sumie przyjsć. CZAS LECI odpowiedz

Obcy - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Ale burdel. Tak to do końca czerwca nikogo nie znajdą.I na koniec wkroczy na białym koniu np. Jacek Magiera. odpowiedz

kowa(L) - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Nihil novi. odpowiedz

Szantosz - 1 godzinę temu, *.play.pl Wydaje mi się, że widziałem go kiedyś na jednym ze stadionów. Konkretnie na X-lecia na górnym z sektorów. Wołał kolega, kolega, promocja, chodź, chodź dobra cena mam. odpowiedz

Ryj - 26 minut temu, *.t-mobile.pl @Szantosz: niech zgadnę, łyknąłeś. odpowiedz

Franek - 1 godzinę temu, *.play.pl Jak dobrze pójdzie to przygotowania do sezonu rozpoczniemy bez trenera odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.