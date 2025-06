NS: Wstrzymajcie się z zakupem karnetów

Środa, 4 czerwca 2025 r. 15:45 Redakcja

Nieznani Sprawcy wystosowali komunikat, który jest ciągiem dalszym stanowiska opublikowanego w lutym. Wówczas kibice apelowali o "jak najszybsze zmiany personalne, sięgnięcie do kieszeni i doprowadzenie tego wszystkiego co się dzieje do porządku. (...) Naszą jedyną cywilizowaną bronią jest zrezygnowanie z kupna biletów i karnetów. Jeśli będziemy zmierzać dalej w tą samą stronę, nowy sezon rozpocznie się PRZY PUSTYCH TRYBUNACH. Kropka".