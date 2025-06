Legia szuka napastnika i skrzydłowego

Stołeczny klub jest w stanie zapłacić naprawdę duże pieniądze zawodnikom. Podobne płace oferuje tylko Raków Częstochowa. Obydwa kluby deklarują 350 tysięcy euro rocznie napastnikom (ok. 125 tys. zł miesięcznie). Tyle samo Legia jest w stanie zapłacić skrzydłowemu. Co ciekawe, Legia poszukuje piłkarzy dostępnych bez kwoty odstępnego, a w przypadku skrzydłowego w grę wchodzi również wypożyczenie.

Weszło.com przygotowało zestawienie aktywności klubów Ekstraklasy na platformie TranferRoom. To miejsce, gdzie można wystawić zapotrzebowanie na konkretnych zawodników i czekać aż spłyną oferty, można także oferować swoich piłkarzy innym klubom. Okazuje się, że Legia aktualnie poszukuje napastnika i skrzydłowego.

Komentarze (3)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Ra(L)f - 4 minuty temu, *.orange.pl Znając loczka kupią skrzydłowego i napastnika na Temu.... odpowiedz

zawiedziony - 8 minut temu, *.79.192 Ale naiwniaki odpowiedz

Sobo(L)ew - 8 minut temu, *.play.pl Czyli najbliższe transfery do Legii pod koniec okienka transferowego w Polsce, po zamknięciu w ligach Top 5 odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.