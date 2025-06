Żewłakow spotkał się z Vukoviciem

Kwestia zatrudnienia trenera w Legii Warszawa nadal jest otwarta. Klub prowadził zaawansowane rozmowy z Alaksiejem Szpileuskim, ale do podpisania umowy jeszcze nie doszło. W Legii dojdzie także do innych zmian - z pierwszego zespołu może odejść Krzysztof Dowhań, który jednak miałby zostać w klubie w innej niż dotychczas roli. Do działu skautingu ma wrócić Jakub Młynarski, który pracował w Legii, kiedy dyrektorem był Radosław Kucharski.

Jak informuje dziennikarz Przeglądu Sportowego, Łukasz Olkowicz, dyrektor sportowy Legii Warszawa, Michał Żewłakow spotkał się w sobotę w hotelu Bristol z Aleksandarem Vukoviciem. Na razie nie wiadomo, czy panowie rozmawiali akurat o powrocie Vuko do stołecznego zespołu, czy było to zwykłe, kurtuazyjnie spotkanie.

no i wszystko układa się w logiczną całość - 58 minut temu, *.vodafone-ip.de wylokowany śmierdziel przytulił całą kasę z transferów, tv, europejskich pucharów i kompletów na stadionie, a nie ma nic na porządne wzmocnienia to chce Vuko bo ten gwarantuje utrzymanie w następnym sezonie



tylko totalny bojkot przepędzi tego debila w papilotach







Vuko jak możesz to poczekaj bo nic się nie zmieni











ale jeśli przyjmiesz ofertę to na Boga nie ciągnij za sobą Rosołka, w obecnej kadrze jest już kilku paralityków, klaunów i niemot odpowiedz

geds - 1 godzinę temu, *.154.184 Nareszcie!!!! To jest dobry trener i człowiek. Piłkarze go szanują i grają dla niego. Zna i ligę i Legię. Nawet z perspektywy Gliwic zna wystarczająco dobrze pilkarzy Legii i wie który ile jest wart a gdzie potrzebują wzmocnień. Nie ma czasu na nowego trenera ktory teraz pół roku będzie rozpoznawał potencjał piłkarzy i uświadamiał sobie jakich mu brakuje. odpowiedz

ops2 - 1 godzinę temu, *.plus.pl Maciej Ros..... !!!.... no dobra - żartowałem (mam nadzieje....) odpowiedz

Tutti Frutti - 1 godzinę temu, *.tvksmp.pl Zero strategii, długofalowego planu, po prostu żal. Co się trafi, to biorą. Szukają piłkarzy przez ogłoszenia. Przecież talenty wyławia się z ławek rezerwowych z mocnych klubów czy inwestuje chociaż milion euro za wybitnego młodzieżowca. Tyle zarobili w Lidze Konferencji, a czołowego zawodnika Luquinhasa za milion euro nie potrafili wykupić. Napastnika szukali, szukali i za grubą kasę kupili ogóra i zbyt późno, żeby grał w Lidze Konferencji, gdyby był dobrym zawodnikiem. Trenera nie potrafią znaleźć, więc biorą kogokolwiek chętnego. Ręce opadają. Wygląda że Lech niestety wreszcie znalazł dobrego trenera. Raków ma świetnego Papszuna i minimalnie nie zdobył mistrzostwa, w Jagiellonii też to niestety wygląda zbyt dobrze. Widzew kupuje zawodników młodych, wyróżniających się. I płaci za dwóch 2,5 mln euro. A my niby czołowy klub finansowo jesteśmy gdzie jesteśmy. Czy ktoś tu widzi jakąś logikę? odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl dowhań odejdzie, a malarz to co??? malarz nie odpowiada za tą padake bramkarzy? odpowiedz

Syn Trenera - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Jak wielu przedmówców jak wezmą tego pinokia amatora bez warsztatu odbijam złotówki nie dołożę do tego bałaganu..... . Nieogladam nie komentuje....dramat....Niecwiem co się musi w tym dziadostwie stać zeby wrocila normalność chyba tylko SPADEK.Kolejnybsezon mamy z czapki....najdalej w listopadzie będzie lapanka na nowego trenera albo znów jakiś sprc z rezerw poprowadzi...Co Szpilewski postawil warunki swoj sztab szkoleniowy i chciał mieć ostateczny głos przy transferach i nie było zgody...bo każdy ma gorze musi być ważny....Myślałem że z Żewłakowem.i Bobiciem wróci normalność jest jeszcze gorzej. Szkoda moglismy mieć trenera na lata.......Największy KLUB w Polsce WSTYD.... odpowiedz

Lesio - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Nieeeee odpowiedz

Sober - 2 godziny temu, *.orange.pl To jest jeden wielki kabaret. odpowiedz

Redi - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Ja odpuszczam, jeśli się potwierdzi nie dorzucę złotówki do klubowego budżetu w następnym sezonie. Trzeba przejść od słów do czynów. odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Redi: dokładnie ja robię tak samo. Koniec, nie będę finansował dziadostwa jak się to potwierdzi. odpowiedz

Zlb - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl A u Nas jak zawsze, na luzaczku!!! odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Vuko to dobry pomysl, ale bardzo mnie niepokoi że szpileuski ktory od razu zauwazyl najwiekszy mankament Legii czyli bramkarzy i chcial odstawic dowhania z malarzem został odsuniety na boczny tor. A juz mial podpisac kontrakt w tym tygodniu. Wyglada na to ze malarz po przyjsciu zewlaka moze siedzieć i siedzieć w Legii.

Patologia. Ale dobrze że nie bedzie feio. Vuko to dobry pomysl. Uratowal Legie przed spadkiem. Za jego czasow Legia pokonywala Jagiellonie 4:1 czy tam 5:1. Gornika tez łoiliśmy 5:0.

Jestem na tak.😁 odpowiedz

Egon - 1 godzinę temu, *.waw.pl @grzesiek:



Nowa miotła, nowi ludzie.

Nie ma co robić z Dowhania jakiegoś boga, bo prawda jest taka, że my się od dawna niczym szczególnym w kwestii szkolenia bramkarzy nie różnimy od pozostałych drużyn Ekstraklasy.

W swoim czasie trafiły nam się bramkarskie perełki w postaci Fabiańskiego czy Boruca, to rządziliśmy na tej pozycji.

Teraz takich perełek nie ma, a do tego zespół jest dużo słabszy, niż kiedyś, to i szału na tej pozycji również nie ma. odpowiedz

Paczkomat - 1 godzinę temu, *.orange.pl @grzesiek: zgadzam się co do Malarza. Tragedia i boje się o jego znajomosci z Żewłakiem. A Vuko jeszcze skisła złoił 7:0... Kiedy ostatnio poza tym mieliśmy tak wysoki wynik? odpowiedz

Guny - 2 godziny temu, *.223.42 Hahahahaha. Jeszcze leszcz na skrzydło (najlepiej z nadwagą lub po kontuzji) i moje przewidywania spełnia sie w 100%😎🤡💩 odpowiedz

Jolaos - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Vuko wracaj!!!!!! odpowiedz

Gepetto - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Mój pinokio🤣 odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 2 godziny temu, *.plus.pl Wezmą Vukovicia jak przystało na ligowego średniaka, dojdą ogórki z wypożyczeń plus szrot z Portugalii i innego kierunku, w którym napastnik strzela dwie bramki w 50 meczach żeby kasa pod stołem od agentów się zgadzała, wyjdzie jakiś Śledź z przepitą twarzą i słodko popierdzi o postępie, wizji i innych goooownach słownictwem którego nikt nie ogarnia 💩 plus na koniec slogan typu "liczy się tylko mistrzostwo! Legia to wielki klub i zasługuje na to"! 😂 Był czas przywyknąć do ligowego średniaka 🙂



Ps Dawać może Ricardo Sa Pinto, jak nie będzie lepiej to chociaż weselnej 😃 odpowiedz

Remino - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Koneser polskiej piłki klubowej:

jak jest śledż to i horałka być musi. Efekty na pysku, to produkt uboczny. odpowiedz

lucho_83 - 2 godziny temu, *.play.pl Mistrzostwa w sezonie 25/26 nie będzie...to co Oni wyprawiają w Naszym klubie przechodzi ludzkie pojęcie... odpowiedz

Zły - 2 godziny temu, *.play.pl Jeżeli zatrudnia na stanowisko trenera kogos z trio Vukovic,Urban,Magiera, to licze ze prawdziwi kibice odwiedzą Ł3

Wejda do gabinetu prezesa i zamurują drzwi na znak porzegnania

Pobudka , bierzmy sprawy w swoje rece bo za chwile bedzie rozpacz ze kolejny sezon w plecy.

Nie ma innego wyjscia Miioduski OUT odpowiedz

Lao - 2 godziny temu, *.netfala.pl @Zły:

Jak widać szansy na nikogo poważnego nie ma. Z tej trójki to błagałbym aby akurat Urbana wzięli póki jeszcze jest taka możliwość.

Vukovic i Magiera mimo, że to legioniścii to ponury żart. Od kilku lat kręcimy się wokół własnego ogona. Nie ma się co łudzić, że tutaj coś poważnego powstanie. Gdyby nie LKE która dala tlen Mioduskiemu dryfowalibyśmy w kierunku połowy tabeli. odpowiedz

Kielnia - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Zły: najpierw kup sobie Słomnik ortograficzny, potem klub, a potem worek cementu. odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Zły: przeciez Vuko uratowal Legia przed niechlubnym pierwszym spadkiem z ligi w historii

... odpowiedz

Eddie - 1 godzinę temu, *.play.pl @grzesiek:

w sumie drugim; pierwszym po wojnie drugiej odpowiedz

Van Hool - 1 godzinę temu, *.21.33 @grzesiek: żeby w przyszlym sezonie nie musiał znowu tego robić Jeżeli nowy trener to nie z naszego podwórka niestety trzeba głębiej sięgnąć do kieszeni odpowiedz

tomiacab - 2 godziny temu, *.centertel.pl JPRDL nie wierzę odpowiedz

Utwórzcie drużynę z samych juniorów i będzie najlepiej - 3 godziny temu, *.play-internet.pl To nie dzień Świstaka to już jest dzień Świra 🤮 odpowiedz

Ibor - 3 godziny temu, *.centertel.pl Dawhoń odchodzi - piekło zamarza odpowiedz

Andre as - 2 godziny temu, *.play.pl @Ibor: gość w styczniu będzie miał 70 lat co od niego mamy wymagać przy tak fizycznej robocie odpowiedz

Andre as - 3 godziny temu, *.play.pl Malarza wywalić. Zieliński też out. odpowiedz

Egon - 3 godziny temu, *.waw.pl @Andre as:



Vuko, Urban, Magiera.

Magiera, Urban, Vuko.



Tyle było wrzasku, Feio won, jakby niektórzy myśleli, że zastąpi go Guardiola.

Tymczasem Feio mógł spokojnie zostać, a skupić trzeba się było na transferach, bo Legia jest, po prostu, słaba personalnie, wiec wymagania, żeby walczyła z powodzeniem na trzech frontach są nierealne. odpowiedz

Sen o - 2 godziny temu, *.play.pl @Egon: to tylko świadczy o profesjonalizmie w klubie. Trenera nie ma nie nawet opcji awaryjnych, transferów nie ma a za tydzień start przygotowań? A co dałby Fejo? Ponownie 5 miejsce? W europejskich pucharach w tym roku będzie trudniej. A nawet może być dużo gorzej z takimi dyrektorami i właścicielami. odpowiedz

Zlb - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Egon: Oczywiście!!! I widzi to KAŻDY kto ma choć trochę rozumu!!! Ja już naprawdę noe rozumiem pudla i jego pomagierów!!! Albo naprawdę nic nie uczy się na swoich błędach, mimo że już trochę rządzi Legia, lub naprawdę te gadki o M.P.i rozwoju klubu to farmazon i liczy się tylko sos, a można zarabiać nie wygrywając ligi!!! Coraz bardziej przekonuje mnie ta druga opcja, widać coraz wyraźniej że w poważaniu ma Nas i dobro klubu!!! Nie pozwoliliśmy przypadkiem mu na za dużo??? odpowiedz

Egon - 1 godzinę temu, *.waw.pl @Sen o:



Dla Feio, ten rok w Legii był ogromnym krokiem do przodu pod względem zdobytego doświadczenia, wiedzy, poznania klubu, zespołu, warunków, mozliwości itd.

Facet jest dobrym analitykiem, mocno zaangażowanym w to, co robi, więc myślę, że wszystko zdążył już kilka razy przeanalizować i wyciągnąć wnioski zarówno z sukcesów, jak i porażek.

Ciągle mówi sie o zawalonej lidze.

Tyle tylko, że najpierw trzeba spojrzeć na to, jakim zespołem dysponowaliśmy, jaką ławką rezerwowych, jakie transfery zostały przeprowadzone i ile one Legii dały, a właściwie nie dały.



Żeby grać z sukcesami na trzech frontach, praktycznie, co trzy dni przez większą część sezonu, to trzeba mieć odpowiednio szeroką kadrę i mocną ławke rezerwowych, a my tego nie mieliśmy i dalej nie mamy.

Jeżeli tu się nic nie zmieni, to w nadchodzącym sezonie równieć prędzej, czy później pękniemy i zaczniemy zawalać mecze.

Chyba, że (odpukać) szybko odpadniemy z pucharów i zostanie nam liga.

Wtedy będzie można powalczyć. odpowiedz

rudy102204 - 3 godziny temu, *.orange.pl Co się tu odp.... to słów brakuje ...

Normalnie nasza Legia jest o krok żeby wyrobić sobie opinię - klub MEM ... odpowiedz

bum - 3 godziny temu, *.virginm.net Klub mem... Dosłownie burdel na kółkach!

Oficjalnie:

MOŻNA ZACZĄĆ SUE MODLIĆ O KLUB.



Nie spodziewajcie się wzmocnienia składu i inwestycji w pierwszą drużynę. Ehhhh zaczęło się już dawno ale teraz to już nie są żarty. Mioduski jest skończony ze swoją polityką odpowiedz

BMB - 3 godziny temu, *.proip.pl Ot zaskoczenie 😂😂😂 odpowiedz

Łukasz - 3 godziny temu, *.jmdi.pl Za czasów Lesnodorskiego taką amatorka była by nie do pomyślenia. Mioduski won!!! odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 2 godziny temu, *.plus.pl @Łukasz:



Zwłaszcza mecz z Celticiem i Marta Ostrowska, na którą zrzucili całą winę 🙂 odpowiedz

Rob Zombie - 1 godzinę temu, *.tvksmp.pl @Koneser polskiej piłki klubowej: człowieku ale jak oni ten Celtic zamietli pod dywan. Wystarczyłoby żeby Vrdoljak wykorzystał karnego, a nawet Marta Ostrowska (którą wkrótce zastąpił kompetentny człowiek ze sztabu reprezentacji Polski) by im nie pomogła. Leśnodorski to przy Loczku Mistrz nad Mistrze. Zobacz ilość trofeów za Leśnodorskiego, to był jeden z najlepszych prezesów Legii i z kibicami też potrafił się dogadać. I co znaczy, że na nią zwalili winę? Ponoć sam Bartek Bereszyński się dopytywał czy na pewno może wejść. Na co Ostrowska: nie martw się o takie sprawy, skup się na grze w piłkę. odpowiedz

dziad bez grosza i honoru - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Koneser polskiej piłki klubowej: a ja dalej uważam swoje że wzięli za to pieniądze Celtic zapłacił ... Bo taki błąd nawet w LZ S nie wychodzi odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.play.pl I super. Po co szukac nie wiadomo gdzie jak pod reka jest gosc, ktory nie odbiega od zagranicznych trenerow. Dogadywanie tysiaca warunkow z zagranicznym trenerem zeby po roku odszedl bo dostanie lepsza oferte. I na nowo zmiany. Z Vuko mozna zostac na lata i nie bedzie roznicy. odpowiedz

Heh - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Wycie i płacz za 3,2,1…. odpowiedz

Rado - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Wiedziałem🤣 Chociaż w sumie bardzo szanuję Vuko i może nie jest to taki głupi pomysł🙂 Przynajmniej wiemy ,że mamy naszego człowieka ,który się zaangażuje. odpowiedz

tomiacab - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Rado: i co znowu będzie mu mioduski skład ustalał? odpowiedz

Ryszard Ochódzki - 3 godziny temu, *.centertel.pl Czyli już wcześniej był dogadany. Jeszcze tylko Ebebenge wróci z plemienia i powtórka z rozrywki odpowiedz

Chudy Grubas - 3 godziny temu, *.78.183 Nie no, z całym szacunkiem dla Vuko, ale zaczynam się zastanawiać czy jest jeszcze szansa na jakikolwiek progres w nowym sezonie. Padaka się szykuje. Zdziadzieliśmy, niestety.

Z wielkiej firmy staliśmy się średniakiem. Mioduski jest tu właścicielem i trzeba to wziąć na klatę, układa klub według jakiegoś tam swojego planu, ale trzeba nazwać to po imieniu, on rozmienia Legię Warszawa na drobne, robiąc z niej pośmiewisko. Lech, Raków, Jagiellonia, za chwilę może Pogoń, Widzew czy Motor są/będą lepiej zarządzane niż my. To jest jakaś farsa. Życzę panu Mioduskiemu aby zgłosił się do niego jakiś bogaty biznesmen i odkupił ten klub, bo jednak on w te klocki nie potrafi.😟 odpowiedz

NIEEEEEEEEE - 3 godziny temu, *.play-internet.pl tylko nie to !!!



Znowu będzie autobus w bramce !!! wyciąganie 1-0 ledwo.



MAM NADZIEJE,ŻE TO ŻART odpowiedz

Mateusz z Gór - 3 godziny temu, *.orange.pl Miejmy nadzieję, że najlepszy trener bramkarzy w polskiej piłce XXI wieku poprzekazywał wszystko ładnie Arkadiuszowi Malarzowi, żeby ten wiedział jak ma trenować przyszłe gwiazdy Reprezentacji Polski. odpowiedz

Andre as - 3 godziny temu, *.play.pl @Mateusz z Gór: może i przekazał ale Malarz to nie ta sama charyzma i intelekt. odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Andre as: Ironizuję tutaj. Malarz przy Dowhaniu jest od zbierania pachołków z boiska, a nie od trenowania i jeśli Dowhań kończy karierę jako trener bramkarzy to w klubie następcy nie ma i będzie trzeba poszukać kogoś nowego. odpowiedz

