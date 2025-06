Legii nie uda się zatrzymać Oyedele. Kolejka chętnych

Niedziela, 8 czerwca 2025 r. 00:19 Woytek, źródło: X

Znany włoski dziennikarz Fabrizio Romano poinformował, że Maximillian Oyedele odejdzie z Legii Warszawa, ponieważ wiele klubów jest zainteresowanych wykupieniem go za 6 mln euro, czyli kwotę odstępnego wpisaną w kontrakcie. 40% kwoty transferu otrzyma Manchester United, z którego pomocnik trafił ubiegłego lata na Łazienkowską.



Lista klubów, które chą sprowadzić Oyedele to: Anderlecht, Club Brugge, Werder Brema, PSV Eindhoven oraz dwie drużyny z Championship.





🚨 Maxi Oyedele will leave Legia Warsaw with several clubs keen on signing him for €6m clause… and Man United due to receive 40%.



Anderlecht, Club Brugge, Werder Bremen, PSV and two Championship sides have all called for Oyedele. pic.twitter.com/HxR2WgJJkc