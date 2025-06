13-15.06: Wekendowy rozkład jazdy

Piątek, 13 czerwca 2025 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W sobotę i poniedziałek o godzinie 20:00, koszykarze Legii Warszawa rozegrają mecze nr 3 i 4 finałowej serii play-off ze Startem Lublin. Bezpośrednia transmisja w Polsacie Sport 1. W sobotę wieczorem w trójmiejskiej Ergo Arenie odbędzie się gala KSW, gdzie o pas najwyższej kategorii wagowej powalczy Arek Wrzosek. Legionista będzie mógł liczyć na wsparcie ok. 1000 fanów ze stolicy. Transmisja w CANAL+ Extra 1 oraz w serwisie streamingowym CANAL+.



W sobotę o 18:00 w hali CRS Bielany przy ul. Lindego 20, pięściarze Klubu Bokserskiego Legia rozegrają mecz 6. kolejki Polskiej Ligi Boksu z Pomorzaninem Toruń. Zachęcamy do wspierania legionistów! Transmisja na Youtube. Tomasz Bartnik startować będzie w zawodach strzeleckiego Pucharu Świata w Monachium.



Piłkarze Legii powalczą o mistrzostwo do lat 15 - finałowe spotkanie rozegrane zostanie o 15:00 na stadionie w Ząbkach.



Rozkład jazdy:

14.06 g. 20:00 Legia Warszawa - Start Lublin [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

16.06 g. 20:00 Legia Warszawa - Start Lublin [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]



Młodzież:

13.06 g.17:00 Hutnik Kraków 15 - Legia U10 [Kraków]

14.06 g.10:00 Dąb Wieliszew 13 - Legia U12 [Wieliszew, ul. Sikorskiego 6]

14.06 g.10:00 Legia U14 - Znicz Pruszków 11 [LTC 6]

14.06 g.10:00 Legia U16 - Drukarz Warszawa 09 [LTC 7]

14.06 g.12:00 Legia U13 - gra wewnętrzna [LTC 7]

14.06 g.14:00 AP Wilki Warszawa 09 - Legia LSS U16 [ul. Okopowa 55a]

14.06 g.15:00 Legia U15 - Pogoń Szczecin 10 [finał CLJ U15][Ząbki, ul. Słowackiego]

14.06 g.16:00 RKS Okęcie 12 - Legia LSS U13 [ul. Radarowa 1]

15.06 g.10:00 Legia LSS U17 - GLKS Orzeł Nadarzyn 08/9 [LTC 7]

15.06 g.10:00 Talent Warszawa 11 - Legia LSS U14 [ul. Blokowa 3]

15.06 g.12:00 BVB WBS Warszawa 13 - Legia LSS U12 [ul. Puławska 266]

15.06 g.12:30 Delta Warszawa 14 - Legia U11

15.06 g.12:30 UKS Varsovia 16 - Legia U9

15.06 g.18:00 Legia Ladies LSS U18 - Stomilanki Olsztyn 07 [Baraż o CLJ U18][LTC 7]



Legia U10 zagra w weekend na turnieju w Skawinie.

Legia U8 wystąpi na turnieju w Ożarowie.