Znawca - 11 minut temu, *.interkam.pl Przedstawiajcie w końcu tego Vukovicia i bierzcie się za wzmocnienia,bo czas nagli,a nie opera mydlana.Trzeba przebudować zespół na wielu pozycjach.Nich się Mioduski określi,ile daje kasy na wzmocnienia i po cholerę zatrudniał tego Bobicia. Żeby utrudniał życie Żewłakowi?Vuko będzie na tą chwilę najlepszą, najbezpieczniejszą opcją,widać że nie mają kompletnie pomysłu i rozeznania kogo wziąć.Michał wypadł z obiegu i musi się znowu wdrożyć(dlatego chciał zostawić Feio).Bobic to figurant na liście płac jak poprzedni doradca ze Szwajcarii.Idealny model chaosu który uwielbia Mioduski. odpowiedz

Obcy - 14 minut temu, *.t-mobile.pl Dawać Vuko. Koniec gry pozorów. Zegar niebezpieczne tyka. odpowiedz

marcelinho - 28 minut temu, *.orange.pl Coraz większa amatorka w tym klubie!I oni niby idą teraz na Mistrza Polski.Chyba w bilardzie,paronaoja dosłownie 😐 odpowiedz

(L) z południa - 29 minut temu, *.102.54 Czyli jednak Vuković...chłopa żeby 10 razy zwalniali z Legii to za jedenastym razem i tak powie,że jest gotowy do powrotu. odpowiedz

Xavery - 32 minuty temu, *.62.89 Zatrudniać Bobicia i Żewłakowa jako nowe otwarcie, wyłącznie po to aby sprowadzać Vukovicia, po raz kolejny jako opcję rezerwową. Mimo iż byłem (i jestem) przeciwnikiem Feio to wolałbym, żeby on został, jeśli miałby wracać Vuko, który jest dość miernym trenerem, chociaż na pewno z charyzmą.

Co za amatorszczyzna. odpowiedz

PLBBOY - 35 minut temu, *.play-internet.pl Ogólnie, odnosząc się do całej sytuacji, to nie takie standardy prowadzenia klubu, obiecywał nam Dariusz Mioduski na początku swojego, samodzielnego panowania. To pokazuje, że jego słowa mają niewielkie znaczenie i nie należy traktować ich poważnie. odpowiedz

Nopar - 39 minut temu, *.plus.pl Sądzę, że głównym kłopotem z naszej strony był brak zdecydowanego odcięcia się od Białorusi, a to w dzisiejszych czasach ważne, bo trzeba być "porządnym" odpowiedz

Typowy Kacperek - 57 minut temu, *.net.pl Czyli tak jak obstawiałem 😀 nikt nie chce do Legii z jakichś powodów. Jak zawsze będziemy wychodzić do tej rzeki co już byliśmy. Znowu trenerem zostanie jakiś wuefista, typ który trenował nie wiadomo co lub kogo, albo kobiety, trener który już u Nas był i nie dał rady albo jakiś do przyuczenia który nigdy nic nie osiągnął 😀 obstawiam vuko albo magiera… Masakra co z tym klubem się stało 🥲 odpowiedz

dżonny - 1 godzinę temu, *.orange.pl rózne powody - czytaj jako "żaden cywilizowany i dobry trener nie zgodzi się na sposób zarządzania mioduskiego" odpowiedz

Ryszard - 1 godzinę temu, *.com.pl Cyrk trwa, tralala. odpowiedz

LTM - 1 godzinę temu, *.164.251 co się w tym klubie odpierd... to nie mam pytań, każdy może kogoś zatrudnić tylko tutaj jest zawsze problem czy z transferami czy z trenerem... Banda nieudaczników odpowiedz

Syn księdza - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Widzę że Żewłakow i Bobic to wieksze gamonie od poprzedników a myślałem ze gorzej być nie może...Dramat jak wezmą pinokia to będzie obrona przed spadkiem... odpowiedz

doctor - 21 minut temu, *.ukpaperrolls.com @Syn księdza: Dziecko.....Kto bu tu nie przyszedl ma pozycje Zewlakowa i tego calego Bobicia to bedzie to samo. A to dlatego ze wszyscy maja zwiazane rece przez p mioduszczaka! To juz jest niesmieszne co on zrobil z tym klubem. Kazdy powazny i szanujacy sie trener czy dzialacz pilkarski zawija sie na piecie po rozmowach z loczkiem.

To on cieganie za sznurki i decyduje OSTATECZNIE.

To on dyktuje warunki umow i kazdego pracownika w klubie. Wczesniej JZ teraz Zewlakow jest jego twarza porazki.

Nikt tu nic nie zdziala dopoki lokowany jest wlascicielem. I NIKT POWAZNY TU NIE PRZYJDZIE TYLKO JAKIS FEIONP. ZAPOMNIJCIE O TRENERACH Z WYZSZEJ POLKI I TAK SAMO O DYREKOTORACH SPORTOWYCH I PILKARZACH. MIODEK TO ZWYKLY BIEDAK I NACIAGACZ.

Pozdrawiam kolege @bum dobrze prawisz!

#MIODUSKIRAKLEGII odpowiedz

R - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Nasz klub to jakiś cyrk. Nie ma trenera od dwóch tygodni, transfery będą tylko z klubu.. myślę że o mistrzostwo nawet się nie otrzemy odpowiedz

InPost - 1 godzinę temu, *.play.pl Co za paranoja, jest tyłu trenerów na świecie a ci uczepili się 2-3 nazwisk i koniec, bo co? To są tuzy trenerskie? Pierwsze słyszę o jakimś Szpilewskim. Nie można poszukać kogoś na Bałkanach lub Amer płd.? Też będzie jakiś "no name" i co z tego? Szczerze to nie wiem czy nie przydałby nam się ktoś z poza Europy, z zupełnie innym spojrzeniem. odpowiedz

hdp8 - 1 godzinę temu, *.play.pl Skończyło się jak zwykle , czyli NICZYM. Trenerem zostanie Astiz.... odpowiedz

R - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @hdp8: też tak wczoraj pomyślałem ha odpowiedz

Xavery - 25 minut temu, *.62.89 @hdp8:

Przynajmniej ciekawe by było jaki autorski pomysł na zespół, ma Astiz.

Bo jaki ma Vuko to wiadomo. odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.play.pl Dawaj juz tego Vuko. Bedzie trener na lata, nie bedzie wydziwial. Moze i Szpilewski jest lepszy tylko po co nam taki trener, ktory traktuje Legie jak projekt i za rok, 2 juz go nie bedzie a do tego czasu wynegocjowal by taka płacę i takie zmiany w sztabie ze znowu bysmy rok sie z nich odkrecali. Czy z Vuko bylo zle? Vuko nie straci szatni, stworzy druzyne, ktora dobrze broni, jak mu kupia sensownych pilkarzy to i bedziemy grac ofensywnie jak za czasow Niezgody gdzie ąłdowalismy Wisle 7 goli. odpowiedz

Xavery - 29 minut temu, *.62.89 @L:

Ofensywnie za Vuko? Laga na napastnika i reszta goni na pomoc?

Dziękuję, to ja już wolę Feio, który przynajmniej raz na pięć meczów trafiał z taktyką. odpowiedz

lucho_83 - 1 godzinę temu, *.70.100 Adamiakowa na trenera! odpowiedz

Johnny Legia - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Pewnie vuko wróci odpowiedz

FWWM - 1 godzinę temu, *.orange.pl 🤣😂 odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Czemu mnie to nie dziwi. odpowiedz

hdp8 - 1 godzinę temu, *.play.pl @Darek: Do TAKIEGO klubu powinna stać kolejka trenerów.

Skoro tak nie jest to coś jest NIE TAK z właścicielem i Zarządem.

Brak trenera , brak transferów - DNO Totalne odpowiedz

