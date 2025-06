Wrotkarstwo

Mateusz i Marek Kania złotymi medalistami torowych MP

Poniedziałek, 9 czerwca 2025 r. 12:33 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W Tomaszowie Lubelskim odbyły się Torowe Mistrzostwa Polski w jeździe szybkiej na rolkach, w których startowali zawodnicy sekcji łyżwiarskiej Legii. Drużynowo Legia zajęła 5. miejsce. Złoty medal i tytuł mistrza Polski na dystansie 200 metrów wywalczył Mateusz Kania. W kwalifikacjach legionista miał 18.412 sekundy, w finale jeszcze poprawił ten wynik (18.370s).



Medale MP w swoich kategoriach wiekowych zdobyli także: Adela Strygner, Aleksandra Smolak, Leonardo Baccino, Zuzanna Szczybelska i Stanisław Radzyński.



Wyniki legionistów:

Biegi na 200m:

Młodziczka Junior C (2014/2013): 40. Hanna Turek

Młodzik Junior C (2014/13): 14. Franciszek Smykiewicz

Kadetka (2011-12): 49. Maria Kalemba, 52. Łucja Kurek

Kadet (2011-12): 2. Leonardo Baccino, 7. Maciej Paluch, 16. Igor Zalewski, 23. Gabriel Baccino

Juniorka B (2009-10): 9. Olga Grzelka, 16. Maja Szczykutowicz

Juniorka A (2007-08): 2. Adela Strygner, 6. Zofia Szombara, 7. Julia Karczewska, 8. Urszula Dymkowska

Senior: 1. Mateusz Kania 0:18.370

Juniorki D2 (2015): 1. Aleksandra Smolak, 11. Sonia Radzyńska

Juniorki D1 (2016): 7. Amelia Król

Juniorki E2 (2017): 6. Zuzanna Szczybelska

Junior E2 (2017): 3. Stanisław Radzyński



Sprint 500m:

Młodziczka Junior C (2014/2013): 40. Hanna Turek

Młodzik Junior C (2014/13): 19. Borys Kaliński, 20. Franciszek Smykiewicz

Kadetka (2011-12): 48. Maria Kalemba, 51. Łucja Kurek

Kadet (2011-12): 1. Leonardo Baccino, 16. Igor Zalewski, 26. Maciej Paluch, 25. Gabriel Baccino

Juniorka B (2009-10): 11. Olga Grzelka, 16. Maja Szczykutowicz

Juniorka A (2007-08): 2. Adela Strygner, 5. Zofia Szombara, 7. Julia Karczewska, 8. Urszula Dymkowska



Sprint 1000m:

Juniorka B (2009-10): 15. Maja Szczykutowicz, 16. Olga Grzelka

Juniorka A (2007-08): 2. Adela Strygner, 6. Zofia Szombara, 7. Julia Karczewska, 8. Urszula Dymkowska

Senior: 1. Marek Kania 1:31.133 min.



Sprint 300m:

Juniorki D2 (2015): 3. Aleksandra Smolak, 11. Sonia Radzyńska

Juniorki D1 (2016): 6. Amelia Król

Juniorki E2 (2017): 3. Zuzanna Szczybelska

Junior E2 (2017): 3. Stanisław Radzyński