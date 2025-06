Puciłowski odchodzi z Legii, Rojkowski i Dembek z nowymi umowami

Poniedziałek, 9 czerwca 2025 r. 13:55 źródło: Legia Warszawa

20-letni pomocnik, Wiktor Puciłowski odchodzi z Legii Warszawa po 11 latach spędzonych akademii.









Z kolei nowe umowy ze stołecznym zespołem podpisali Tomasz Rojkowski i Bartosz Dembek.



Rojkowski to napastnik drużyny U19. Jego umowa będzie obowiązywać do 30 czerwca 2026 roku, z opcją przedłużenia o rok.



Dembek to obrońca drużyny rezerw. Ma 19 lat. Jego umowa będzie obowiązywać do 30 czerwca 2027 roku.