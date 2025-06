Start Lublin 82-81 Legia Warszawa

Trener: Heiko Rannula Komisarz: Jarosław Nowak Sędziowie: Piotr Pastusiak, Wojciech Liszka, Bartosz Puzoń Centrum informacji o koszykarskiej Legii -> legionisci.com/kosz Terminarz kolejnych spotkań finałowych: 11.06 (ŚR) g. 20:00 Start Lublin - Legia Warszawa 14.06 (SO) g. 20:00 Legia Warszawa - Start Lublin 16.06 (PN) g. 20:00 Legia Warszawa - Start Lublin -- ew. 18.06 (ŚR) g. 20:30 Start Lublin - Legia Warszawa ew. 20.06 (PT) g. 17:30 Legia Warszawa - Start Lublin ew. 22.06 (ND) g. 17:30 Start Lublin - Legia Warszawa Wszystkie finałowe spotkania będą transmitowane w Polsacie Sport 1.

W pierwszym finałowym meczu o mistrzostwo Polski w koszykówce, rozegranym w Lublinie, koszykarze Legii Warszawa przegrali ze Startem 81-82. W ostatniej akcji sędziowie nie odgwizdali ewidentnego faulu na rzucającym Kameronie McGustym... Stan rywalizacji, która toczy się do czterech zwycięstw, to 1-0 dla Startu. Kolejne spotkanie w środę.

Ronaldo - 1 godzinę temu, *.myvzw.com Sędziowanie ponoć na najwyższym poziomie.

Więc faulu przy ostatnim rzucie nie zauważono.

Jak braliśmy challenge to kamerzysta zaspał i nie było nic widać. 2 kluczowe akcje z końcówki. Szkoda bo mecz był zdecydowanie do wygrania a na koniec to my goniliśmy. Gdyby nie zmarnowany challenge na coś czego nie mogliśmy zobaczyć to Legia by ten mecz wygrała. odpowiedz

taco - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Będzie 4:0, wspomnicie moje słowa! odpowiedz

p10 - 1 godzinę temu, *.orange.pl Mecz pod dyktanto Startu. Zagrali nawet lepiej niż z Treflem. Trzeba wyszarpać drugi mecz i nie pozwolić im na kontry które ich nakręcają. Plus wymusić więcej fauli w zespole Lublina. odpowiedz

Dariusz - 1 godzinę temu, *.160.82 Bardzo źle rozegrana końcówka. Niecała minuta do końca, wygrywamy 2 punktami a Pluta oddaje niecelny rzut za 3 pkt, gdzie spokojnie można było grać za 2 punkty i odjechać na +4. Dzisiaj słaba obrona, atak oparty głównie na rzutach za 3 punkty. Słabo to wygląda. Lublin nie przypadkowo doszedł do finału.. odpowiedz

rudy102204 - 1 godzinę temu, *.orange.pl Nie zapomnijmy o kontrowersji w ostatniej akcji przy rzucie maca ... Tam był ewidentny kontakt zawodnika blokującego z ręką równo z rzutem naszego zawodnika... Sędziowie nawet nie podeszli do vary w takiej sytuacji co osobiście wg mnie jest skandalem bo powinny być 2 rzuty wolne... A skończyło się przegrana 1 w plecy... Ogromna kontrowersja odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl Rzadko oglądam kosza, więc może się nie znam, ale jak dla mnie ostania akcja wyglądała na faul przy rzucie, który kosztował porażkę. odpowiedz

p10 - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Mateusz z Gór: Też się zastanawiam nad tym, sędziowie powinni to obejrzeć. odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl myślę, że to typowy wypadek przy pracy, start generalnie gorszy jest więc dalej wierze w spokojne zwycięstwo do czterech zwycięstw.

Dziś mało wykorzystywany vucić. I wolno graliśmy mcgusty obudził sie dopiero pod koniec. odpowiedz

n - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl 🥇 odpowiedz

