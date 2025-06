Terminarz kolejnych spotkań finałowych: 14.06 (SO) g. 20:00 Legia Warszawa - Start Lublin 16.06 (PN) g. 20:00 Legia Warszawa - Start Lublin 18.06 (ŚR) g. 20:30 Start Lublin - Legia Warszawa -- ew. 20.06 (PT) g. 17:30 Legia Warszawa - Start Lublin ew. 22.06 (ND) g. 17:30 Start Lublin - Legia Warszawa Wszystkie finałowe spotkania będą transmitowane w Polsacie Sport 1.

Tym razem mecz był zdecydowanie mniej nerwowy dla kibiców stołecznej drużyny niż pierwszy. Gospodarze prowadzili jedynie w pierwszej kwarcie i na samym początku drugiej. Następnie podopieczni Heiko Rannuli przejęli kontrolę i po 20 minutach odskoczyli na 17 punktów. W trzeciej kwarcie lublinianie zdołali zmniejszyć stratę do 5 oczek, ale w samej końcówce ponownie do głosu doszli legioniści i wyrównali stan rywalizacji. PLK: Start Lublin 78-84 Legia Warszawa Kwarty: 24-20, 15-34, 23-15, 16-15 Start Lublin

ws - 6 minut temu, *.play.pl Nie ma trójek nie ma zwycięstwa czyli typowa sytuacja trenera Kamińskiego. Dziś gorszy fizycznie Start a Legia wyciągnęła wnioski z pierwszego meczu. Dziś MVP to Radanov. Wierzę w dwa zwycięstwa na Bemowie jak nie damy im grać z kontry i trójki będą nam wpadać. Liczę na dobrą grę Kolendy i bloki Onu. odpowiedz

R. - 20 minut temu, *.play.pl Słabiej Mcgusty. Radanov cichy bohater. Dobrze odskoczyć w Warszawie na 3:1.. Ogólnie wydajemy się lepszym zespołem, Start nadrabia indywidualnościami i kontrami. Szkoda strasznie tego faulu którego nie gwizdnęli na Mcgustym w ostatniej sekundzie 1 meczu ... odpowiedz

p10 - 40 minut temu, *.centertel.pl Ciężki mecz, Start wygral 3 kwarty i byl blisko 2 trafione trójki i moglo sie to inaczej skończyć. Z tak ograniczoną rotacja przy rownym wyniku różnie mogło być. W tej serii może być nawet 7 meczy ... odpowiedz

Mateusz z Gór - 36 minut temu, *.orange.pl @p10: Jak dla mnie przegrana pierwsza kwarta, później niesamowita druga i kontrola do końca. Nie było ani chwili, gdzie Lublin mógł wrócić do meczu. odpowiedz

grzesiek - 33 minuty temu, *.centertel.pl @Mateusz z Gór: uważam podobnie, natomiast start to niebezpieczna i niewygodna drużyna . Trzeba z nimi grać tak jak dziś. Odskoczyć punktowo i nie dawać sie rozpedzić. odpowiedz

Paczkomat - 44 minuty temu, *.plus.pl Dzis graliśmy swoją grę i było w miarę spokojnie. Jedziemy dalej z tym koksem!!! odpowiedz

Dariusz - 45 minut temu, *.play-internet.pl Dziś wyglądało to na spokojne zwycięstwo, choć kilka razy Start zbliżył się dosyć blisko. Irytowała gra Kolendy, oby w kolejnych meczach zaczął grać lepiej. Do mistrzostwa jeszcze daleka droga, drużyny są na wyrównanym poziomie. Będzie ciekawie. odpowiedz

Egon - 57 minut temu, *.waw.pl Całe szczeście, że Rannula potrafił szybko wyciągnąć wnioski z pierwszej porażki, bo przy 0-2 byłoby bardzo nieciekawie. odpowiedz

Słabe To ❗❗❗ - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Wygrany mecz Legii Mistrzostwo Polski i nie jest jako główny News na stronie , bo jest nim info o trenerze przepłaconych gwiazdeczek . odpowiedz

Paczkomat - 40 minut temu, *.plus.pl @Słabe To ❗❗❗: dokładnie!!! Główny artykuł o tym, że MOŻE będziemy mieli nowego trenera! Masakra Redakcjo… odpowiedz

Henio - 1 godzinę temu, *.193.185 Kogo obchodzi koszykówka??? 🤔 odpowiedz

Bravo - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl JEDYNA DUMA LEGII ❗❗❗ odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl dziś pewne zwycięstwo chociaż w pierwszej kwarcie znowu chaotycznie było, a od drugiej złapaliśmy swój rytm.

Start koszmarnie rzuca za 3 pkt. Za to mają bardzo dobrych podkoszowych, którzy wrzucają z łatwością hakami dwójki. Jak nie wpadniemy znowu w jakiś dołek mentalnie to powinniśmy zostać MP.

Ogromnie waznym ogniwem układanki jest u nas silins. Potrafi celnie rzucić w trudnych momentach. odpowiedz

As - 1 godzinę temu, *.ksinternet.pl 💪👏Świetnie panowie, musi być mistrzostwo! odpowiedz

AAA - 1 godzinę temu, *.plus.pl Brawo. odpowiedz

Mdread - 1 godzinę temu, *.virginm.net Ten final to best of 5 czy 7? Ogladam tylko NBA ale nastepne mecze postaram sie obejrzec. Beda to pierwsze mecze polskiej ligi od czasow mazowszanki. odpowiedz

mackiki - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Mdread: Gra sie do 4 zwyciestw odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.play.pl @Mdread: 7. Do 4 zwyciestw. odpowiedz

Egon - 45 minut temu, *.waw.pl @Mdread:



Walker, Dryja, Szybilski, Massey, Tomczyk :-)



To były czasy ! odpowiedz

Ble ble ble - 34 minuty temu, *.orange.pl @Egon: Tomczyk to akurat potem

Już nie mieli mistrza odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 1 godzinę temu, *.plus.pl Ma ktoś zdjęcie oprawy z pierwszego meczu? Było coś podobno z serii "w kinie w Lublinie kocham cię" ale nie mogę znaleźć odpowiedz

Swissq - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Brawo panowie. Teraz 2 wygrane w Wawie 🔥🔥🔥 odpowiedz

