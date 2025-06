Legia Warszawa 71-77 Start Lublin. Walka o mistrza potrwa dłużej

Poniedziałkowe spotkanie przebiegało pod dyktando gości, którzy szybko objęli w miarę bezpieczne prowadzenie i długo je utrzymywali (10-15 punktów). Dopiero druga część trzeciej kwarty zaowocowała dużą mianą w grze Legii i 10 minut przed końcem objęła jednopunktowe prowadzenie. Niestety w samej końcówce ponownie do głosu doszli goście i to oni cieszyli się po końcowej syrenie. PLK: Legia Warszawa 71-77 Start Lublin Kwarty: 16-26, 19-23, 24-11, 12-17 Legia Warszawa

W 4. finałowym meczu o mistrzostwo Polski rozegranym w hali Bemowo koszykarze Legii Warszawa przegrali ze Startem Lublin 71-77. Stan rywalizacji, która toczy się do czterech zwycięstw, 2-2. Kolejne spotkanie odbędzie się w środę, 18 czerwca o godz. 20:30 w Lublinie, a w piątek rywalizacja wróci do Warszawy.

grzesiek - 34 minuty temu, *.centertel.pl i najbardziej widoczny brak onu jak nie gral. Na roslych koszykarzy startu onu powinien grac wiecej. To samo Vucic i silins powinni wiecej w obronie grac. Szczegolnie vucic. Bo jak silins trafia piec trojek to szkoda zeby ciagle bronil... odpowiedz

ws - 40 minut temu, *.play.pl Tyran się obudził. Niestety nie ma trójek nie ma gry. Miejmy nadzieję na dobry mecz i zwycięstwo w środę w Lublinie odpowiedz

grzesiek - 27 minut temu, *.centertel.pl @ws: ogolnie kiepsko to zaczalem widziec, bo start ma przewage fizycznosci, oni nie maja lepszych jakosciowo korzykarzy, ale fizycznosc u nich robi robote. Musimy w obronie zaczac lepiej grac. odpowiedz

grzesiek - 40 minut temu, *.centertel.pl no i u nas niestety pojawia sie ten problem co w zasadniczym sezonie ze pluta jest nierrgularny, a myslalem ze w play off ma to juz za sobą. Kolenda moim zdaniem powinien brac wiecej rzutow na siebie.



Srednio to wyglada.... Stac nas na zwyciestwo i na porazke...kiepsko ze teraz wyjazd... odpowiedz

