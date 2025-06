Legijny Piknik Piłkarski w Wyszkowie

"Ponadto grupa Dobrzy Ludzie rozdała wśród najmłodszych vouchery na darmowe przepyszne zapiekanki - Zapiekanki u Pandy. Dodatkowo można było zaopatrzyć się w unikalne gadżety od niezastąpionych grup Dobrzy Ludzie oraz Wyszkowskich Fanatyków! Po południu zaszczycił nas swoją obecnością zaproszony legionista, Jacek "Siexa" Gać, znany zawodnik KSW. Wraz z utalentowanymi sportowcami z Kuźni Wyszków zaprezentowali niesamowity, pokazowy trening. Po występie każdy miał okazję zbić piątkę, zdobyć autograf czy zamienić kilka słów z Jackiem. To było inspirujące spotkanie! Dumnie prezentowało się także nowe, legijne, dziecięce graffiti, które powstało tydzień wcześniej na terenie szkoły, dzięki staraniom grupy Dobrzy Ludzie - prawdziwe dzieło sztuki, które dodało miejscu jeszcze więcej sportowego charakteru! Przez cały czas trwania pikniku nie zabrakło również ulubieńca dzieci (i nie tylko!) - Misia Kazka znanego z Sektora Rodzinnego naszego stadionu. Misiek zrobił prawdziwą furorę wśród naszych milusińskich, rodziców i opiekunów, pozując do zdjęć i rozbawiając wszystkich. Na zakończenie, w atmosferze radości i dumy, podziękowaliśmy wszystkim za udział i zaangażowanie. Nagrodziliśmy wszystkie drużyny za zajęte miejsca, a także wybraliśmy najlepszego zawodnika turnieju, bramkarza i strzelca. Jeszcze raz gratulujemy wszystkim uczestnikom!" - relacjonują Wyszkowscy Fanatycy. fot. Jakub Zarzycki

W sobotę na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Wyszkowie odbył się drugi Legijny Piknik Piłkarski. W jego ramach rozgrywany był turniej piłkarski dla dzieci z klas 1-3. Do walki stanęło 8 drużyn, które grały systemem każdy z każdym. Nie zabrakło wielu atrakcji dla najmłodszych - były dmuchańce, liczne konkursy z nagrodami, a także bogata strefa gastronomiczna.

