Kolejni trenerzy łączeni z Legią

Do władz klubu trafiają też propozycje ze strony zainteresowanych szkoleniowców. Mówi się, że w Legii chcieliby pracować Oscar Garcia , Alvaro Recoba , John Herdman i Ilian Iliew . Recoba ma 49 lat, pochodzi z Urugwaju. Był trenerem Club Nacional. Herdman również ma 49 lat. Anglikowi udało się awansować na Mistrzostwa Świata 2022 wraz z reprezentacją Kanady. Jego ostatnim klubem było Toronto FC. Iliew ma 56 lat. Od 2017 roku prowadzi Czerno More Warna. Pracuje także w reprezentacji Bułgarii. W mediach pojawia się jeszcze inne nazwisko. To Igor Jovićević . Chorwat ma 51 lat. Prowadził też SK Dnipro-1, Szachtar Donieck czy NK Celje. Zdobył mistrzostwo Bułgarii, mistrzostwo Ukrainy oraz Puchar Bułgarii.

Do rozpoczęcia przygotowań do nowego sezonu pozostało już tylko kilka dni. Nadal jednak nie poznaliśmy trenera, który zastąpi Goncalo Feio. W mediach wymieniane są kolejne nazwiska szkoleniowców, którzy mogliby trafić do Legii Warszawa.

Komentarze (21)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Hautausmaa - 49 minut temu, *.tpnet.pl Ten Recoba? Były piłkarz? odpowiedz

Sokół - 1 godzinę temu, *.optonline.net Problem w tym ,ze oni wszyscy chcą pieniedzy

Loczek szuka takiego ktory poprowadzi zespół za worek gruszek ! Tak było z Napastnikiem ,tak bylo z dyrektorem sportowym!!! odpowiedz

Szantosz - 1 godzinę temu, *.play.pl Szczerze to już taki Carver lepszy bo dobrze radzi sobie w trudnych warunkach narzucając nawet ofensywny styl i już trochę "potrafi ekstraklasę" odpowiedz

Leon - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Sytuacja podobna do Legia szuka napastnika!!! skończy się na wyborze przeciętniaka który nigdy nic nie osiągnął i nie osiągnie . odpowiedz

Adrenalina - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Robiąc ten CASTING na trenera Miodek i ta cała jego świta liczą chyba że ktoś z dobrym nazwiskiem i oczywiście zajebistym CV zgodzi się przewodzić Legią za psi grosz lub Wydawało się że Żewłak będzie miał jaja i coś drgnie i się zmieni w tym bajorku ale to czcze życzenia , bałagan jest , był i będzie bo jaki pan taki kram. W tym tygodniu chyba grajcary wracają z urlopów i mają wznowić treningi ale chyba zaczną od posiadowki i przemyśleń w barze?!!!

Takiego cyrku w profesjonalnym klubie się nie spotyka to świadczy że amatorka dorwała się do władzy i nie ma pojęcia jak cokolwiek ugryźć.Prosty sposób wy.. bać kilku etatowców (za najnizsza krajowa nie "tyrają" ) za ich" zaslugi" i będzie Kaśka na trenera z dobrym nazwiskiem i transfery . Legia dziś to kraina mlekiem i Miodkiem płynąca nie dla nas kibiców i z tym pogodzić się trzeba.....🚀 odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.interkam.pl Naprawdę groteskowo to wygląda,jeżeli przyjdzie jakiś nowy trener,będzie potrzebował czasu,by wypracować styl, którego ta drużyna nie ma,oraz brak jakości.Zeby nadać styl trzeba mieć szczególnie ludzi kreatywnych w pomocy i atalu.Odszedl jeden produktywny zawodnik Luqinhas,pewnie gdzieś w przedbiegach są inni,a nawet nie ma zastępstwa dla nich w notesach.Nawet Vuko tak szybko tego nie poskłada.Może na farcie się złapiemy do LKE.Oby. odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.interkam.pl Jovicević byłby topem,ale to jest propozycja jakiegoś dziennikarza wrzucona na X,a nie rzeczywiste zainteresowanie.Pierwszych 4-ech to narzucający się słabiaki, których nie ma nawet co rozpatrywać. odpowiedz

Znawca - 2 godziny temu, *.orange.pl Tylko Fedja Dudić! Wczoraj co prawda Radnicki przegrał w gierce wewnętrznej ze swoimi rezerwami 3-0, ale za to miał 90% posiadania piłki. Tak powinniśmy grać!! odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.interkam.pl zobaczcie użytkownicy,jak niby poważny koleś Mateusz z Gór zaczął bawić się w trolling.To jest matoł,dla mnie spalony podszywacz. odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.orange.pl Uzurpatorze: nick "Znawca" już do Ciebie nie należy. Straciłeś do niego prawo po opowiedzeniu zbyt wielu dyrdymałów. odpowiedz

Obcy - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl A może postawić na Astiza. Jest już tyle lat w Legii. Wie,jak i co. Trener Jagielloni też dostał szansę i ją wykorzystał. Przyjdzie jakiś magik z zagranicy i będzie się uczył zespołu pół roku. Zawali puchary i go zwolnią. I po co taki. odpowiedz

Eryk - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Obcy: nie ma odpowiednich papierów odpowiedz

ws - 2 godziny temu, *.play.pl Super kandydaci tylko dwa miesiące za późno. Początek sezonu stracony . Oby to nie zaważyło na eliminacjach do LE. Jak odpadniemy co zdarzyło się w przeszłości to będzie wyprzedaż drużyny. odpowiedz

Maik83 - 2 godziny temu, *.centertel.pl Amatorka wstyd żenada ☠️ odpowiedz

Chudy Grubas - 2 godziny temu, *.78.183 Dobra, niech już kogoś połączą bo się groteskowo robi. odpowiedz

Borsalino - 2 godziny temu, *.orange.pl Chronologicznie poproszę ...

Po odejściu Fejo, słyszałem że figuranci z zarządu, mają kilku kandydatów na tę posadę, rozmowy trwają, pracują nad tym i takie bzdury. Prawda jest jednak taka, iż nie byli przygotowani panowie amatorzy na żaden scenariusz i wciąż nie wiadomo czy trener buduje kadrę i styl gry czy jak przez ostatnie kilka lat, trener przejściowy a transfery last minute ? Kabaret, żenada, tragikomedia... odpowiedz

qwerty - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl i tak skonczymy z vukovicem. mioduski prowadź wodzu!!! po sukcesy odpowiedz

Grigol - 2 godziny temu, *.134.6 Wszyscy za drodzy. Na ostatniej prostej są Vuko lub Urban. odpowiedz

lucho_83 - 2 godziny temu, *.70.100 Casting trwa w najlepsze... odpowiedz

Iti - 2 godziny temu, *.toneticgroup.pl 🤣 odpowiedz

RM - 2 godziny temu, *.com.pl Jeżeli chodzi o kierunek chorwacki to ponoć Romeo Jozak jest do wzięcia. 😁 odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.