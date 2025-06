Jean-Pierre Nsame wraca do Legii

Jean-Pierre Nsame spędził wiosnę na wypożyczeniu w FC St. Gallen. Od dłuższego czasu mówiło się, że po sezonie wróci do Legii Warszawa, ale teraz szwajcarski klub oficjalnie poinformował, że nie wykupi zawodnika.

Juri - 54 minuty temu, *.centertel.pl Wraca siwy dziadek z brodą,kupony odcinać. odpowiedz

Adrenalina - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Macie gościa na etacie to za niego słono placcie! Pewnie z czasem gość odpali ?!?! odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.interkam.pl Jedyna osoba,która cieszy się z jego powrotu to jest Mateusz z Gór,wielbiciel jego talentu.Szkoda,że mu pensji nie płaci. odpowiedz

Znawca - 2 godziny temu, *.orange.pl Cieszę się, że wraca. To jakościowy snajper, który przy nowym trenerze może dostać pole do popisu i wykorzystać swoje nietuzinkowe umiejętności. Przypomnę, że w taktyce Gonzalo Feio nie było miejsca dla takiego zawodnika. Traktuję ten powrót jako duże wzmocnienie przed nadchodzącym sezonem! odpowiedz

Wycior - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Znawca: Ile ty masz lat dzieciaku? Może jak ukończysz przedszkole to przestaniesz nieudolnie podszywać się pod kogoś kto ma pojęcie o futbolu. Ty na razie zajmij się rozkminieniem nocnika... odpowiedz

Tony Adams - 2 godziny temu, *.amazonaws.com A takie bylo bicie piany po pierwszym meczu w tej szwajcarii, jaki to wybitny napastnik i ze bedzie teraz walil gol za golem bo sie juz w pierwszym meczu odbudowal.

Cos jak bylo bicie piany do kosty runjajica ze po 4 meczach prowadzil w Serie A.

Zastanawiam sie gdzie teraz ci wszyscy wielbiciele obu panow.💩👎 odpowiedz

Mig - 2 godziny temu, *.centertel.pl Wraca wzmocnienie 🤣 odpowiedz

Magoo - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Mig: W obecnej sytuacji kadrowej, to ja bym się nie śmiał tak bardzo :| odpowiedz

