Zapowiedź 2. finałowego meczu ze Startem

Wtorek, 10 czerwca 2025 r. 17:15 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Nie ucichły jeszcze kontrowersje dotyczące ostatniej akcji, pierwszego meczu finałowego Startu z Legią, a już obaj finaliści przystąpią do spotkania numer dwa. To rozegrane zostanie w środę o godzinie 20:00 w lubelskiej hali Globus. Ponownie możemy spodziewać się wysokiej frekwencji na trybunach, jakiej w Globusie na meczu koszykówki nie widziano od wielu lat.



Pierwszy mecz obejrzało niespełna 3,4 tys. kibiców, w tym liczna grupa kibiców Legii, która przez całe spotkanie głośnym dopingiem wspierała nasz zespół.



Jeśli zaś chodzi o wspominaną we wstępie sytuację, to miała ona miejsce przy rzucie Kamerona McGustiego (za 3 punkty) tuż przed końcową syreną, kiedy - jak pokazały powtórki - Ousmane Drame faulował rzucającego Legii. Przy wyniku 82:81, brak gwizdka ze strony sędziów okazał się decydujący o końcowym rezultacie. A ten był korzystny dla gospodarzy, którzy rzekomo mieli być bardziej zmęczeni od ekipy ze stolicy, ze względu na długą, pięciomeczową serię półfinałową z Treflem Sopot.



Zmęczenia Startu za bardzo nie było widać - zespół grał bardzo ambitnie od samego początku. Na największe zmęczenie narzekać mógł lider lubelskiej drużyny, który akurat w piątym meczu nie zagrał. Tevin Brown w ostatni czwartek wyleciał do USA na pogrzeb jednej z bliskich osób, a do Polski wrócił w poniedziałek... I niemal prosto po długiej podróży wyszedł na parkiet i pomimo zmęczenia, o którym mówił po meczu, w ciągu 27,5 min. zdobył 19 punktów (4/8 za 3) i zaliczył 6 zbiórek oraz 3 asysty.









W zespole Startu wyraźnie krócej niż zwykle zagrał CJ Williams, co trener Wojciech Kamiński tłumaczył problemami żołądkowymi skrzydłowego. - Było widać, że to nie był jego mecz. Starał się, chciał pomóc, dzisiaj może nie wyglądało to najlepiej, ale musi być gotowy na kolejny mecz - tłumaczył trener lubelskiej drużyny, który wcześniej przez cztery lata pracował w Legii, doprowadzając nasz zespół do wicemistrzostwa przed trzema laty. Popularny "Kamyk" parę medali ma już na swoim koncie, ale jeszcze nigdy nie zdobył złota. Legia, choć przegrała pierwszy mecz serii (do czterech wygranych), na pewno łatwo broni nie złoży. Szczególnie, że jak przekonują gracze "Zielonych Kanonierów" - chcą sprawić, by legioniści mieli okazję świętować pierwszy tytuł mistrzowski od... 1969 roku. Wówczas co prawda nie było jeszcze play-offów, ale mistrza Legia wywalczyła w dramatycznych okolicznościach... Andrzej Pstrokoński, który przymierzał się już do zakończenia kariery zawodniczej, trafił w ostatniej sekundzie wyjazdowego meczu z Wybrzeżem Gdańsk (nie było wtedy jeszcze "syren", ani zegarów mierzących czas za koszami) z połowy boiska, z okolicy stolika sędziowskiego. Choć nie ma materiału video z tego wydarzenia, relacje wszystkich uczestników tego meczu są zbieżne.



W poniedziałkowym meczu w Lublinie zdecydowanie na zbyt wiele wysocy Legii pozwolili Ousmanowi Drame. Ten w ciągu niespełna 30 minut na parkiecie zdobył 20 punktów, trafiając 9/13 z gry, a także zaliczył 9 zbiórek (4 w ataku), 3 bloki i wymusił aż 6 przewinień. To właśnie z nim na parkiecie lublinianie mieli najlepszy bilans (+18). Na pewno w środę przeciwko niemu lepiej muszą zagrać Vucić, Silins i Onu... Pamiętając oczywiście, że "odpalić" może także Jamajczyk, Tyran De Lattibeaudiere, który trzy ostatnie miesiące zeszłego sezonu grał w barwach Legii, a w pierwszym finałowym spotkaniu spisysał się poniżej swoich możliwości (4 pkt. i 4 zb. i -10 na parkiecie w 24 min.). - Popełniliśmy zbyt wiele indywidualnych błędów w obronie, jak i obronie pick'n'rolli. Nie wykonaliśmy odpowiednio dobrej pracy przeciwko Drame i Lecomte'owi. Zdecydowanie musimy to poprawić - mówił po meczu trener Heiko Rannula.



Start przerwał serię wyjazdowych wygranych Legii w obecnym sezonie na dwunastu, a także serię wygranych spotkań ligowych w Lublinie (na siedmiu). W środę legioniści muszą wrócić na parkiet z jeszcze większą energią i bez przestojów, które zdarzały się naszej drużynie w trzeciej kwarcie. By o wygranej nie decydował ostatni rzut, i ew. błąd sędziego. Nie mamy najmniejszych wątpliwości, że Legia jest w stanie doprowadzić do wyrównania finałowej serii zanim ta przeniesie się na Bemowo.



Drugie finałowe spotkanie rozegrane zostanie w środę, 11 czerwca o godzinie 20:00 w hali Globus. Bilety na ten mecz kupować można TUTAJ. Przypominamy kibicom wybierającym się do Lublina, że na parkingu pod halą należy uiścić opłatę w parkometrze. Bezpośrednią transmisję meczu można oglądać w Polsacie Sport 1 - studio rozpocznie się godzinę przed meczem.



PGE START LUBLIN

Liczba wygranych/porażek: 26-15

Liczba wygranych/porażek u siebie: 16-5

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 86,5 / 85,2

Średnia skuteczność rzutów z gry: 47,6%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 35,6%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 56,3%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 77,4%



Skład: Emmanuel Lecomte, Courtney Ramey, Wiktor Kępka (rozgrywający), Tevin Brown, Jakub Karolak, Bartłomiej Pelczar (rzucający), Tyran De Lattibeaudiere, Cj Williams, Michał Krasuski, Filip Put (skrzydłowi), Ousmane Drame, Roman Szymański, Michał Turewicz (środkowi).

trener: Wojciech Kamiński, as. Michał Sikora



Najwięcej punktów: Tevin Brown 528 (śr. 16,5), Emmanuel Lecomte 505 (14,9), Tyran De Lattibeaudiere 553 (13,8), Courtney Ramey 523 (12,8).



Przewidywana wyjściowa piątka: Emmanuel Lecomte, Cj Williams, Michał Krasuski, Tyran De Lattibeaudiere, Ousmane Drame.



Wyniki: Twarde Pierniki (w, 90:96), Legia (d, 78:89), Górnik (d, 84:93), GTK (w, 110:105), Arka (d, 96:72), Śląsk (w, 87:77), King (w, 81:82), MKS (d, 95:81), Trefl (d, 122:121), Zastal (d, 91:82), Dziki (w, 75:63), Czarni (d, 83:77), Spójnia (w, 73:86), Stal (d, 105:90), Anwil (d, 83:95), Twarde Pierniki (d, 79:71), Legia (w, 76:88), Górnik (w, 87:72), GTK (d, 91:74), Arka (w, 102:92), Śląsk (d, 85:83), King (d, 77:82), MKS (w, 82:101), Trefl (w, 87:88), Zastal (w, 101:92), Dziki (d, 86:69), Czarni (w, 79:56), Spójnia (d, 85:75), Stal (w, 82:89), Anwil (w, 82:83), Czarni (d, 84:82), Czarni (d, 90:81), Czarni (w, 92:73), Czarni (w, 89:57), Czarni (d, 109:94), Trefl (w, 81:100), Trefl (w, 95:79), Trefl (d, 92:84), Trefl (d, 93:95), Trefl (w, 72:79), Legia (d, 82:81).



Ostatnie mecze obu drużyn:

09.06.2025 Start Lublin 82:81 Legia Warszawa

02.02.2025 Legia Warszawa 76:88 Start Lublin

11.10.2024 Start Lublin 78:89 Legia Warszawa

27.04.2024 Start Lublin 92:112 Legia Warszawa

15.02.2024 Start Lublin 83:112 Legia Warszawa (1/4 finału PP, w Sosnowcu)

30.12.2023 Legia Warszawa 75:92 Start Lublin

24.03.2023 Legia Warszawa 108:90 Start Lublin

16.02.2023 Start Lublin 87:86 Legia Warszawa (1/4 finału PP, w Lublinie)

27.11.2022 Start Lublin 76:103 Legia Warszawa

02.03.2022 Start Lublin d. 97:107 Legia Warszawa

07.10.2021 Legia Warszawa 69:60 Start Lublin

26.02.2021 Legia Warszawa 74:72 Start Lublin

31.10.2020 Start Lublin 79:82 Legia Warszawa

29.12.2019 Start Lublin 79:84 Legia Warszawa

19.01.2019 Legia Warszawa 83:78 TBV Start Lublin

07.10.2018 TBV Start Lublin 67:81 Legia Warszawa

27.01.2018 Legia Warszawa 71:83 TBV Start Lublin

15.10.2017 TBV Start Lublin 95:85 Legia Warszawa



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 31-19

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 19-7

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 82,2 / 78,4

Średnia skuteczność rzutów z gry: 47,9%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 36,3%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 56,6%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 72,8%



Skład: Andrzej Pluta, Keifer Sykes (rozgrywający), Kameron McGusty, Bartosz Habiera (rzucający), Michał Kolenda, Aleksa Radanov, Dominik Grudziński, Maksymilian Wilczek, Ojars Silins, Wojciech Jasiewicz (skrzydłowi), E.J. Onu, Mate Vucić, Julian Dąbrowski, Dawid Niedziałkowski (środkowi)

trener: Heiko Rannula, as. Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski



Najwięcej punktów: Kameron McGusty 718 (śr. 19,4), Andrzej Pluta 455 (12,0), Ojars Silins 387 (10,2), Michał Kolenda 368 (9,9).



Przewidywana wyjściowa piątka: Andrzej Pluta, Kameron McGusty, Michał Kolenda, Ojars Silins, Mate Vucić.



Wyniki: Śląsk Wrocław (w, 77:70), Fyllingen Lions (d, 102:72), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 68:77), Start Lublin (w, 78:89), Dinamo Bukareszt (w, 88:91), Zastal Zielona Góra (w, 84:94), Inter Bratysława (w, 89:83), Dziki Warszawa (d, 73:66), Bristol Flyers (w, 79:86), Czarni Słupsk (w, 83:60), Bakken Bears (d, 88:79), Spójnia Stargard (d, 88:84), Stal Ostrów (w, 75:90), Anwil Włocławek (d, 86:94), Twarde Pierniki Toruń (d, 82:77), Bamberg Baskets (d, 73:87), Trefl Sopot (w, 75:109), Górnik Wałbrzych (d, 81:91), GTK Gliwice (w, 88:85), AMW Arka Gdynia (d, 72:88), Śląsk Wrocław (w, 85:73), King Szczecin (d, 85:71), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 79:97), Basket Brno (w, 71:84), Start Lublin (d, 76:88), Keila Coobet (d, 80:72), Zastal Zielona Góra (d, 85:79), Górnik Wałbrzych (w, 73:72), Dziki Warszawa (w, 70:72), CSO Voluntari (d, 81:95), Czarni Słupsk (d, 56:70), Spójnia Stargard (w, 75:81), CSO Voluntari (w, 102:87), Stal Ostrów Wlkp. (d, 80:79), Anwil Włocławek (w, 77:85), Twarde Pierniki Toruń (w, 85:93), Trefl Sopot (d, 70:99), Górnik Wałbrzych (w, 72:79), GTK Gliwice (d, 84:87), AMW Arka Gdynia (w, 56:97), Śląsk Wrocław (d, 88:79), King Szczecin (w, 81:84), Górnik Wałbrzych (d, 86:55), Górnik Wałbrzych (d, 59:62), Górnik Wałbrzych (w, 64:74), Górnik Wałbrzych (w, 84:95), Anwil Włocławek (w, 76:78), Anwil Włocławek (w, 83:89), Anwil Włocławek (d, 101:80), Start Lublin (w, 82:81).



Termin meczu: środa, 9 czerwca 2025 roku, g. 20:00

Adres hali: Lublin, ul. Kazimierza Wielkiego 8 (MOSiR Globus)

Ceny biletów: 30 zł (ulgowy) i 40 zł (normalny)

Pojemność hali: 4221 miejsc

Transmisja: Polsat Sport 1



Autor: Marcin Bodziachowski