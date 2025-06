Legia złożyła ofertę byłemu selekcjonerowi Rumunii

Komentarze (8)

K(L)ubowicz - 26 minut temu, *.play.pl Brać tego z Ludogorca, Iliew czy jak mu tam. odpowiedz

tobiasz out - 31 minut temu, *.play-internet.pl jeszcze z 50 nazwisk i się uda, naprawde !! 🤣🤣🤣 odpowiedz

Guny - 40 minut temu, *.223.42 Zaczyna sie łapanka na "chybił-trafił". Ktokolwiek wykaże zainteresowanie i jest bezrobotny... jak to sie stało ze tak nisko upadliśmy?🤯 odpowiedz

(L) - 43 minuty temu, *.jmdi.pl Probierza bierzcie, zaraz będzie do wzięcia. Kto pierwszy ten lepszy. odpowiedz

rudy102204 - 49 minut temu, *.orange.pl Niech się miodek cieszy że najpierw wybory a teraz repra ... To suszarka póki co w mediach jest wyłączona... Zrobili z naszej Legii klub MEM odpowiedz

Jano - 54 minuty temu, *.orange.pl No tak trenera nie ma, tranfserów nie ma ! Coś mi się wydaje kolejny sezon w d.... ! Znów wstyd i hańba , Nie kupię karnetu w tym sezonie, Wspierałem Zarząd ale już dość!!! Czy taki klub jak Legia nie może mieć normalnego właściciela, normalnego trenera i drużyny?? Ja nie wymagam MP co roku ale ze 3 razy na 5 lat to obowiązek!!! A tu piąty sezon szykuje się dziadowski!! Mam dość!!!💩💩💩 odpowiedz

Danie(L) - 1 godzinę temu, *.plus.pl Spokojnie, za chwilę Probierz będzie do wzięcia. ;) Miłego! odpowiedz

t - 30 minut temu, *.centertel.pl @Danie(L):

to ci się udało 🤣 odpowiedz

