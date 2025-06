Mecz z Piastem 20 lipca

Na inaugurację nowego sezonu ligowego przy Łazienkowskiej 3 do Warszawy przyjedzie Piast Gliwice. Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 20 lipca o godz 20:15.

LTM - 1 godzinę temu, *.164.251 będą lasery??? 🤩 odpowiedz

Wyrwikufel - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Who cares??? odpowiedz

Hautausmaa - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Piast na początek i to u siebie? Od razu w plecy? Ładnie się sezon zacznie... odpowiedz

Kibic L - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Pierwszy mecz i tak bojkot. Bo nie ma karnetów nie ma niczego odpowiedz

Gifon - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Kibic L:



Bojkot zrobić całą rundę, a nie pojedyncze mecze! odpowiedz

Kiwi 🥝 - 55 minut temu, *.t-mobile.pl @Kibic L: mów za siebie, ja będę! odpowiedz

Antyberg - 2 godziny temu, *.centertel.pl Z trenerem czy bez? odpowiedz

